-LIEBERMAN: "ÖZÜR DİLEMEYİZ" TEL AVİV (A.A) - 06.07.2011 - İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, İsrail olarak "Türkiye'den özür dilemeyeceklerini" yineledi. Lieberman, İsrail parlamentosunun (Knesset) Dışişleri ve Savunma Komisyonunda yaptığı açıklamada, İsrail'in özür dilemesinin bir "aşağılanma" olacağını belirterek, "İsrail'in ulusal onurunun zedelenmemesi gerekir" dedi. İsrailli bakan, buna rağmen İsrail'in sorunun devamında çıkarı olmadığını ifade etti, "Onlarla (Türkiye) bağların normalleştirilmesine yönelik adımları destekliyoruz. Türkiye ile toprak konusunda bir anlaşmazlığımız bulunmuyor. Konuyla ilgili uzlaşmaya bugünden hazırız, ama özür, bir uzlaşma değildir" ifadesini kullandı. Lieberman, İsrail'in Filistinlilere 84 kişinin naaşını geri verme planını da eleştirdi. Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, gelecek Eylül ayında BM nezdinde tek taraflı tanınma çabalarını dile getiren Lieberman, "Abbas'ın İsrail'den herhangi bir jesti hak ettiğini düşünmüyorum" diye konuştu.