Lieberman: "Her hafta bize saldıramazsınız"

T24 - İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'dan Ankara'ya uyarı ve serzeniş geldi. Resmi ziyaret için bulunudğu Bakü'de konuşan Lieberman, "Her hafta İsrail'i sert şekilde suçlamaya, İsrail birliklerinin soykırım yaptığını söylemeye, vatandaşlarımızı korumak için yaptığımız operasyonları insanlığa karşı suç olarak nitelemeye devam edemezsiniz... Bu sert İsrail karşıtı çizgi her hafta tekrarlanamaz" dedi.



Azerbaycan'da Lidar televizyonuna demeç veren Lieberman, "Türk dış politikasındaki son değişiklikler bizim için kabul edilemez ve net değil. Biz ilişkileri daha önceki güvene dayalı düzeyde tutmak ve tüm alanlarda yakın işbirliğini südürmek için herşeyi yapıyoruz" diye konuştu. İsarilli bakan, "Türkiye'nin dış politika konseptinde belli değişiklikler yapmasını umut ediyoru" diye ekledi.







