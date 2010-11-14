Lidington: Türkiye için ponpon olmaya dev edeceğiz

T24 - İngiltere’nin Avrupa Birliği ile İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı David Lidington, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğinin en coşkulu destekçisi olmayı sürdürdüklerini söyledi.

Lidington, İngiltere’nin Türkiye destekçiliği konusunda “ponponları indirdiğini” savunan 9 Kasım tarihli Financial Times başyazısına, aynı gazetede dün yayımlanan kısa bir yazıyla cevap verdi.

“Efendim, Birleşik Krallık ponponları indirmemiştir” diyen Lidington, “AB’de Türkiye’nin önde gelen bir avukatı olduğumuz için gurur duyuyoruz” ifadesini kullandı. İtalya’nın da kendileriyle birlikte Türkiye’nin AB üyeliğine destek vermeyi sürdürdüğünü belirten Muhafazakar Partili bakan yazısını şöyle sonlandırdı:



Raporu örnek gösterdi

“Birkaç gün önce Türkiye’nin AB İlerleme Raporu yayınlandı. Rapor; azınlıklar, basın özgürlüğü ve kadın-erkek eşitliği konusunda hâlâ yapılması gereken işler olduğunu saptadı. Fakat aynı zamanda Türkiye’nin geçen yıl yargı reformu, askerin rolü ve temel haklar konusunda hakikaten ilerleme kaydettiğini ve kapsamlı reformlar yaptığını da aktardı. Bu reformlar Türkiye’nin AB ile bütünleşmeye sarsılmaz bağlılığını gösteriyor. Önümüzde engeller var. Ama Türkiye’nin reformu sürdürmeye yönelik bu sarsılmaz bağlılığı ve kararlılığıyla tam Avrupalılık hedefine ulaşacağına inanıyoruz. Türkiye’nin AB üyeliği için argümanlarımızı sunmaya devam edeceğiz.”



Türk umutsuzluğu

Dünyanın en saygın ekonomi ağırlıklı gazetelerinden Financial Times’da 9 Kasım’da yayımlanan “Türk umutsuzluğu” başlıklı başyazıda özetle şu ifadeler kullanılmıştı:

AB ile müzakerelere başlayıp başvurusu başarısızlıkla sonuçlanan bir ülke olmadı. Türkiye bir ilke imza atıp atmayacağını merak ettiği için bağışlanmalı. Müzakereler beş yıl önce başlamış olmasına karşın Türkiye karşıtlarının geciktirme amacıyla kitaptaki tüm numaraları uygulaması yüzünden ilerleme durdu.

Hızla gelişen ve Ortadoğu’da nüfuz sahibi olan Türkiye, AB’yi ekonomik ve stratejik olarak geliştirebilir. Avrupalı liderler Türkiye’nin üyeliğini desteklemeli. Bu Türkiye’nin üyeliğe tam olarak hazır olduğu anlamına gelmiyor. Ancak ne yazık ki mevcut eksikleri üyeliğine tek engel değil. AB ayak sürüyor.

Açılmayan 18 müzakere faslından çoğu Fransa ve Kıbrıs Rum Kesimi tarafından engelleniyor. İngiltere ve İspanya gibi Türkiye’nin başlıca ponpon kızları da ponponlarını indirdi. Oysa tezlerini daha güçlü biçimde savunmalı, daha fazla müzakare faslını açmaya zorlamalılar.



