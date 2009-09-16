Liderlik mücadelesinde rakip Slovenya

Pazartesi akşamı unutulmaz bir mücadelenin ardından Sırbistan'ı yenerek tarih yazan 12 Dev Adam, adım adım finale yürüyor.



Eurobasket 2009'da 5'te 5 yapan kırmızı-beyazlılar, tek yenilgi ile son maça çıkacak olan Slovenya ile karşılaşacak. Grubunda ilk ikiyi garantileyen ve cuma akşamı çeyrek final maçı oynamaya hak kazanan milliler, grupta liderliği hedefliyor.



Milliler Slovenya'yı yendiği takdirde ikinci tur G Grubu'nu ilk sırada tamamlayacak ve çeyrek finalde E Grubu dördüncüsü Hırvatistan ile karşılaşacak. Slovenya'ya yenildiğimiz takdirde ise çeyrek finaldeki rakibimiz E grubu üçüncüsü Yunanistan olacak.



Nachbar ve Lakovic'e dikkat



A Milli Basketbol Takımımız'ın, F Grubu son maçında karsılacağı Slovenya, turnuvanın madalya adayları arasında gösteriliyor. Lakovic önderliğinde şu ana kadar oynadığı 5 maçın dördünü kazanan Slovenya sadece ispanya'ya boyun eğdi.



İlk beş maç sonunda Jaka Lakovic 16 sayı ortalaması ile takımın en skorer ismi konumunda. Ekibin en kilit isimlerinden Erazem Lorbek 15.6, Efes Pilsen'in yeni transferi Bostjan Nachbar ise 11 ortalama ile çift haneli skor ortalaması yakalayan diğer isimler.



Takım olarak ise Sloven ekibi, özellikle şut yüzdelerindeki başarısı ile dikkat çekiyor. İki sayılık atışlarda yüzde 57 ile ikinci, üç sayılık atışlarda ise yüzde 38 ile üçüncü sırada yer alıyorlar.



Smodis'in durumu net değil



Her turnuva öncesinde madalya adayları arasında gösterilen, zaman zaman ilk tur maçları sonrasında bu iddiaları güçlendiren Slovenya, buna rağmen en büyük başarısını Eurobasket 2005'te altıncı olarak elde etti.



Slovenya, yeni antrenörü Jure Zdovc yönetiminde bu sanssızlığını kırmak istiyor ancak iki önemli oyuncusunun sakatlığı sıkıntı yaratıyor. İlk tur maçlarında forma giymeyen Matjaz Smodis'in Türkiye karşısında forma giyip giymeyeceği netlik kazanmazken, Lakovic'in yedeği Goran Dragic ise Türkiye'ye karşı oynamayacak.

