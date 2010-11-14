-LİDERLERİN KURBAN BAYRAMI PROGRAMI ANKARA (A.A) - 14.11.2010 - Türkiye Kurban Bayramı'nı kutlamaya hazırlanırken, liderlerin bayram programları da belli oldu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramı İstanbul'da geçirmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Sosyalist Enternasyonal Konseyi Toplantısı nedeniyle bayramı, Fransa'nın başkenti Paris'te karşılayacak. Bayramın birinci ve ikinci gününü bu ülkede geçirecek olan Kılıçdaroğlu, ikinci gün yapacağı görüşmelerin ardından akşam saatlerinde İstanbul'a dönecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Kurban Bayramı'nın ikinci günü partisinin genel merkezindeki bayramlaşmaya katılacak. Bahçeli'nin ikinci günün ardından İstanbul'a geçmesi bekleniyor. KKTC'nin 27. kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere yarın KKTC'ye gidecek olan DSP Genel Başkanı Masum Türker de bayramı burada karşılayacak. Türker, bayramın ikinci günü saat 13.30'da parti genel merkezinde halkla ve partililerle bayramlaşacak. BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu ise bayramın ilk günü Pakistan'a gidecek. Topçu, Pakistan'da sel felaketinden etkilenenler için partisince toplanan yardımlardan elde edilen gelirle yaptırılan Muhsin Yazıcıoğlu Köyü'nün açılışına katılacak. HAS Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ise bayramı İstanbul'da karşılayacak. Kurtulmuş, burada düzenlenecek bayramlaşma etkinliklerine katılacak. Siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri ise bayramın ikinci günü yapılacak.