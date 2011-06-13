-LİDERLERDEN ERDOĞAN'A KUTLAMA ANKARA (A.A) - 13.06.2011 - AK Parti'nin, milletvekili genel seçiminde elde ettiği başarının ardından bazı liderler Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı. Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, Kazakistan Başbakanı Karim Masimov ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bamir Topi, seçim başarısı dolayısıyla Başbakan Erdoğan'ı arayarak kutladı. -İSPANYA BAŞBAKANI İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero'nun, Türkiye'de genel seçimleri kazanan AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladığı ve Türkiye ile ilişkilerin daha da güçlenmesini temenni ettiği bildirildi. İspanya Başbakanlığından alınan bilgilerde, Zapatero'nun dün akşam Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdiği kaydedildi. Zapatero'nun mesajında, AK Parti'nin arka arkaya 3. kez elde ettiği seçim başarısını "Türk toplumunun, Erdoğan'ın yönetimine duyduğu güvenin açık bir göstergesi" olarak yorumladığı belirtildi. İspanya ve Türkiye arasındaki ilişkileri "mükemmel" olarak niteleyen Zapatero, "genel seçimlerin ardından başlayacak yeni dönemde, bu ilişkilerin daha güçleneceğine ilişkin duyduğu güveni" ifade etti. Zapatero ayrıca, en kısa zamanda Erdoğan'ı yüz yüze kutlamak istediğini de vurguladı. -DIŞ BASIN... Türkiye'deki milletvekili seçim sonuçlarını değerlendiren Avusturya Devlet Televizyonu (ORF) ile günlük gazeteler, AK Parti lideri ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "sandıktan zaferle çıktığını ancak anayasayı değiştirmek için gerekli üçte ikilik çoğunluğu kaçırdığı" ortak yorumunu yaptılar. Erdoğan'ın balkon konuşmasında anayasayı değiştirme vaadini yinelediğine işaret eden ORF, sandıktan gücünü artırarak çıkan Erdoğan'ın anayasayı değiştirebilmek için muhalefet partilerinin desteğine ihtiyacı olduğunu bildirdi. Liberal eğilimli günlük der Standard gazetesi de seçim sonuçlarını ve Erdoğan'ın balkon konuşmasını değerlendirdiği haberinde, Erdoğan'ın sandıktan "beklendiği gibi" zaferle çıktığını vurguladı. Erdoğan'ın muhalefet partileri ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle anayasayı değiştirmekte kararlı olduğunu ifade eden der Standard gazetesi, "Muhaliflerin ise Erdoğan'ın yapacağı anayasa değişikliğiyle mevcut gücünü perçinlemeyi amaçladığından endişe ettiklerini" yazdı. Günlük Die Presse gazetesi de seçim sonuçlarını değerlendirdiği haber-yorumda, Erdoğan'ın seçimde zafer elde ettiğini ancak anayasayı değiştirmek için ihtiyacı olan üçte ikilik çoğunluğu kaçırdığını bildirdi. Erdoğan'ın ilk sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı balkon konuşmasını binlerce kişinin coşkuyla alkışladığını belirten Die Presse , "Ancak Türk seçmenlerin birçoğu da sınırsız güç sahibi bir sultan istemiyor" yorumunu yaptı. -ALMAN BASINI "Süddeutsche Zeitung" gazetesinin internet sayfasındaki yorumda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. kez büyük farkla başbakan seçilerek rekor kırdığı belirtildi; "Türkler Erdoğan'a, inançlı bir Müslüman olduğu için değil, kendilerine daha iyi bir yaşam hazırladığı için seçim zaferini hediye etti" değerlendirmesi yapıldı. "Kölner Express" gazetesindeki haberde, Başbakan Erdoğan'ın, seçimlerden sonra AK Parti Genel Merkezinde yaptığı konuşmasında, uzlaşmacı bir tutum izleyeceklerini söylediğine ve seçmenlere özgürlük, demokrasi ve adalet vaadinde bulunduğuna işaret edildi. Bild gazetesindeki haberde, Erdoğan'ın 1999 yılında kışkırtıcılık suçundan 4 ay hapis yattığı zaman siyasi kariyerinin sona ermiş gibi göründüğü, ancak bu olaydan 12 yıl sonra Erdoğan'ın, Türkiye'nin en güçlü başbakanı olduğu belirtildi. Erdoğan'ın 2001 yılında kurduğu AK Parti'nin Türkiye'de siyasi istikrarı ve ülkenin ekonomik kalkınmasını sağladığı ifade edilen haberde, "Bu İslami muhafazakar ve aynı zamanda modern siyasi güç, ülkedeki eski, laik elit tabakayı adım adım sindiriyor" yorumu yapıldı. Haberde, muhaliflerinin Erdoğan'ı hala gizli olarak şeriatı getirmeye çalışmakla eleştirdiği, gittikçe daha otoriter bir tavır takınmasından dolayı Erdoğan'ın, liberallerin desteğini yitirdiği savunuldu. Alman radyo ve televizyon kanallarında da AK Parti'nin seçim zaferiyle ilgili bazı haberlere yer verildi. -RUS BASINI Türkiye'de dün yapılan milletvekili seçimleri Rusya'da bugün resmi tatil dolayısıyla gazeteler yayımlanmadığı için internet sitelerinde geniş şekilde yer buldu. Rus Regnum ajansının haberinde, AK Parti'nin tek başına anayasayı değiştirecek gücü elde edememesinin muhalefetin başarısı anlamına gelebileceği ifade edilirken, Erdoğan'ın anayasa değişikliği için Barış ve Demokrasi Partisi'nin desteklediği parlamentoya girmeye hak kazanan 36 milletvekiliyle ittifak yapabileceği savunuldu. Erdoğan'ın üçüncü kez tek başına iktidara gelmesinin Türk siyaset tarihinde benzeri olmayan bir başarıyı oluşturduğu ifade edilen haberde, Erdoğan'ın partisinin Avrupa yolunda ısrarlı ve genel olarak kabul gören demokrasi standartlarını savunduğu belirtildi. Başbakan Erdoğan'ın, iktidara gelmesinden itibaren Türk ekonomisine on milyarlarca dolarlık yatırım çekmeyi başardığına işaret edilen haberde, "Türkiye önemli şekilde değişmeye başladı. Yoksullar için 500 binden fazla konut inşa edildi ve 15 bin kilometreden fazla yol yapıldı. Ev ve yol inşaatı insanlara daha fazla iş sağladı ve kişi başına düşen gelir de 3 bin dolardan 10 bin dolara yükseldi. Türkiye yalnız bölgesel bir güç olmakla kalmadı küresel kalkınmanın dinamiklerinin merkezlerinden birini oluşturdu" ifadelerine yer verildi. Haberde, ancak muhalefetin, Batı'nın ve Rusya'daki siyasi analistlerin bir kısmının Erdoğan'ın Türkiye'yi bir İslam devletine dönüştüreceği ileri sürüldü. Tochka.net internet sitesi de "Türkiye İslam ve AB için oy verdi" başlığıyla yayımladığı haberde, "Erdoğan'ın 8 yıllık iktidarı döneminde geçirdiği yasaların çoğunun Türkiye'yi daha az laik bir ülke haline getirdiği" iddia edildi. Haberde, şu görüşlere yer verildi: "Ancak Erdoğan döneminde Türk ekonomisi güçlü bir şekilde gelişti ve daha aktif bir dış politika izlemeye başladı. AK Parti'nin seçim kampanyasının ana odağını ekonomi oluşturdu. Erdoğan'ın seçimdeki ana rakibi olan laiklik yanlısı CHP gençlerin oyunu alabilmek için listesinde çok sayıda genç isme yer verdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Avrupa'daki sosyal demokrasi görüşlerini savunduğunu açıklamıştı. Ancak bu parti de ilk sonuçlara göre yüzde 26 oranında oy alabildi." Eko Moskova radyosu da konuyla ilgili haberinde, AK Parti'nin anayasa değişikliği yapacak sayıya ulaşamadığını belirterek, "Erdoğan'ın partisinin anayasa değişikliği görüşmelerini hangi parti ile yürüteceği henüz net değil. Ayrıca hala son derece ciddi olan bir Kürt sorunu var. Uzmanlar bu sorunun yakın gelecekte çok daha önemli hale geleceğine inanıyorlar" ifadelerini kullandı.