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Dünya

Liderler zirvesi öncesinde Minsk'te ateşkes uzlaşması

Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna liderlerinin buluşmasından önce Minsk'te Ukrayna için bir araya gelen temas grubu ateşkes konusunda uzlaşma sağladı

11 Şubat 2015 00:45

Ukrayna, Rusya, Fransa ve Almanya liderleri çarşamba günü Belarus’un başkenti Minsk’te ateşkesi görüşmeye hazırlanırken; Rusya, Ukrayna ve AGİT üçlü temas grubu ile Rusya yanlısı ayrılıkçıların temsilcileri ateşkeste uzlaştı.

Rus resmi haber ajansı TASS'a göre; Ukrayna, Rusya, AGİT üçlü temas grubunun Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Minsk'teki görüşmesinden, çatışmaların arttığı Doğu Ukrayna için bir izleme mekanizması oluşturulması ve ağır silahların buradan çekilmesi kararı çıktı.

TASS'a göre, adını açıklamayan bir kaynak Ukrayna'nın doğusundaki iki isyancı bölgenin statüsü ve yerel seçimlerin halen tartışıldığını söyledi.

Minsk’ten ateşkes haberinin geldiği sıralarda, ABD Başkanı Barack Obama’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i arayıp Ukrayna ile ilgili yaptığı görüşmenin detayları Beyaz Saray tarafından açıklandı. Buna göre Obama, Putin’e; Ukrayna’ya asker ve silah gönderme ile isyancılara ekonomik yardım gibi saldırgan tutumunu sürdürmesi halinde Rusya’nın ödeyeceği bedelin artacağı uyarısını yaptı.

Minsk'teki temas grubu toplantısından ateşkes kararının çıkmasıyla çarşamba günü yapılması planlanan Ukrayna, Rusya, Fransa ve Almanya liderlerinin buluşması da tehlikeye girmemiş oldu. Liderler, Ukrayna krizine barışçıl bir çözüm bulmak için bir araya gelecek.

Son Minsk görüşmesi, 31 Ocak’ta yapılmış ancak anlaşamayan taraflar başarısızlık nedeniyle birbirini suçlamıştı.

 

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