Liderler nerede oy kullanacak?

1 Kasım seçimlerine bir gün kala, liderlerin oylarını nerede kullanacağı da merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan oyunu, 7 Haziran'da olduğu gibi İstanbul'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda verecek. TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas Fevzi Paşa İlkokulunda sandığa gidecek. Başbakan Ahmet Davutoğlu da daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine memleketi Konya'da sandık başına gidecek.

İzmir 2. Bölge ikinci sıra adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oyunu Ankara'da kullanacak. Kemal Kılıçdaroğlu, diğer seçimlerde olduğu gibi yine Çukurambar Arjantin İlkokulundaki 4137 nolu sandıkta oy verecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anıttepe Ortaokulu'nda oy kullanacak, ardından seçim sürecini parti genel merkezinde takip edecek.

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın nerede oy kullanacağı ise henüz açıklanmadı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Ankara'da Turhan Dökmeci İlkokulu'nda, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Fethiye Kemal İlkokulunda sandığa gidecek. DSP Genel Başkanı Masum Türker ise İstanbul Ataşehir TEB Ortaokulu'nda oyunu verecek.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Çankaya İlköğretim Okulunda sandık başında olacak.