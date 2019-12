-Liderler haftaya "al-ver" sürecine geçiyor LEFKOŞA (A.A) - 30.09.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, yoğunlaştırılmış Kıbrıs müzakerelerinde haftaya al-ver sürecine geçiyor. Cumhurbaşkanı Eroğlu, 30 ve 31 Ekim'de New York'ta yapılacak üçlü Kıbrıs görüşmesinde karşılıklı al-ver arayışında olacaklarını söyledi. Eroğlu ve Hristofyas'ın Kıbrıs müzakereleri kapsamında bugün yaptıkları görüşme sona erdi. Lefkoşa ara bölgede, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilci Lisa Buttenhaim'in ikametgahıdan yer alan ve yaklaşık 5 saat süren görüşmede, iç güvenlik kapsamındaki "polis" konusu ele alındı. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, görüşmenin ardından makamına dönüşünde yaptığı açıklamada, güvenliğin iç boyutunu yani polis konusunu görüştüklerini ifade ederek, bu konuda daha önce sunulan öneriler üzerinde değerlendirmeler yaptıklarını, haftaya salı günkü görüşmede bu konuyu tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. "Polis konusunda bayağı ilerlemeler olduğunu" kaydeden Eroğlu, "Bazı ufak tefek pürüzler vardır bunları da salı günü halledebilirsek bu başlığı kapatmış olacağız" dedi. Yoğunlaştırılmış müzakereler kapsamında son konunun ''garantiler'' olacağını belirten Eroğlu, bugünkü görüşmede kısaca bu konuya da girdiklerini, görüşlerini söylediklerini, ancak ''konu nasılsa garantörlerin olduğu toplantıda tartışılacak düşüncesiyle derinliğine incelemediklerini'' söyledi. -Liderler 30 ve 31 Ekim'de New York'ta- Soruları da yanıtlayan Eroğlu, liderlerin 30 ve 31 Ekim'de New York'ta BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un da katılımıyla iki günlük toplantı yapacağını belirtek, bu toplantılarda karşılıklı al-ver arayışında olacaklarını kaydetti. Eroğlu, toplantının Camp David benzeri olmayacağını söyledi. -"Önerilere destek memnun etti"- Eroğlu, bir soru üzerine BM Genel Sekreteri Ban'a, doğalgaz ve petrol arama konusunda sunduğu önerilere İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan (İİT) da destek gelmesinin önemli olduğunu belirterek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü ulusa sesleniş konuşmasında bunu ''çok önemli bir adım'' diye nitelediğini anımsattı. Eroğlu, önerilerinin İİT Genel Sekreteri yanında ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da onay görmesinin kendilerini çok memnun ettiğini sözlerine ekledi. Liderlerin bir sonraki görüşmesi 4 Ekim Salı günü yapılacak.