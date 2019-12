Liderler değişmedi

Aroma Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde 10. hafta maçları sonucunda Arkas Spor, Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nde ise Türk Telekom liderliğini sürdürdü.



Aroma Erkeler Voleybol 1. Ligi'nde haftaya lider giren İzmir ekibi Arkas Spor, İstanbul MEF Okulları'nı 3-1'le geçerken, ikinci sıradaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise Ankara'da Polis Akademisi ve Koleji'ni 3-0 yenmeyi başardı. Lig üçüncüsü Ziraat Bankası, Kastamonu Bozkurt Belediyesi deplasmanında rakibine set sayısı şansı tanımazken, Başkent ekiplerinden Halkbank da Belediye Plevne karşısında deplasmanda 3-1 kazandı.



Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nde ise Türk Telekom, Ankara'da lig dördüncüsü Beşiktaş'ı 3-0'la geçerek maç fazlasıyla liderliğini sürdürürken, ikinci sıradaki Eczacıbaşı Zentiva, Ankara İller Bankası'nı 3-0 yendi. Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nde üçüncü olan Vakıfbank Güneş Sigorta ise İstanbul'da Gazi Üniversitesi'ni 3-0 yendi.



-AROMA ERKEKLER 1. LİGİ PUAN DURUMU-



TAKIMLAR O G M A.S V.S P S.AV



----------------------------------------------------



Arkas Spor 10 10 0 30 8 27 3,750



İst.B.Şehir Bld. 10 8 2 27 11 23 2,455



Ziraat Bankası 10 7 3 25 12 22 2,083



Halkbank 10 8 2 25 13 21 1,923



Fenerbahçe 10 5 5 22 18 17 1,222



Galatasaray 10 6 4 21 18 17 1,167



Belediye Plevne 10 5 5 20 18 16 1,111



Maliye Milli Piyango 10 4 6 17 22 13 0,773



Polis Akademisi 10 4 6 14 25 9 0,560



Bozkurt Bld. 10 1 9 11 29 6 0,379



SGK 10 1 9 9 27 5 0,333



MEF Okulları 10 1 9 7 27 4 0,259







-AROMA BAYANLAR 1. LİGİ PUAN DURUMU-



TAKIMLAR O G M A.S V.S P S.AV



-----------------------------------------------------



Türk Telekom 10 8 2 27 9 24 3,000



Eczacıbaşı Zentiva 9 7 2 23 9 22 2,556



V.Güneş Sigorta 9 7 2 22 8 20 2,750



Beşiktaş 9 5 4 19 15 16 1,267



Ereğli Bld. 9 6 3 19 15 16 1,267



Fenerbahçe Acıbadem 9 5 4 18 14 15 1,286



Karşıyaka DYO 9 5 4 18 14 15 1,286



Galatasaray 9 3 6 12 24 7 0,500



Gazi Üniversitesi 9 2 7 8 23 6 0,348



Nilüfer Bld. 9 1 8 8 24 5 0,333



İller Bankası 9 1 8 6 25 4 0,240



Dicle Üniversitesi İHRAÇ OLDU