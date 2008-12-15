Liderler değişmedi

Aroma Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde 10. hafta maçları sonucunda Arkas Spor, Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nde ise Türk Telekom liderliğini sürdürdü.
Aroma Erkeler Voleybol 1. Ligi'nde haftaya lider giren İzmir ekibi Arkas Spor, İstanbul MEF Okulları'nı 3-1'le geçerken, ikinci sıradaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise Ankara'da Polis Akademisi ve Koleji'ni 3-0 yenmeyi başardı. Lig üçüncüsü Ziraat Bankası, Kastamonu Bozkurt Belediyesi deplasmanında rakibine set sayısı şansı tanımazken, Başkent ekiplerinden Halkbank da Belediye Plevne karşısında deplasmanda 3-1 kazandı.
Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nde ise Türk Telekom, Ankara'da lig dördüncüsü Beşiktaş'ı 3-0'la geçerek maç fazlasıyla liderliğini sürdürürken, ikinci sıradaki Eczacıbaşı Zentiva, Ankara İller Bankası'nı 3-0 yendi. Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nde üçüncü olan Vakıfbank Güneş Sigorta ise İstanbul'da Gazi Üniversitesi'ni 3-0 yendi.
-AROMA ERKEKLER 1. LİGİ PUAN DURUMU-
TAKIMLAR O G M A.S V.S P S.AV
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Arkas Spor 10 10 0 30 8 27 3,750
İst.B.Şehir Bld. 10 8 2 27 11 23 2,455
Ziraat Bankası 10 7 3 25 12 22 2,083
Halkbank 10 8 2 25 13 21 1,923
Fenerbahçe 10 5 5 22 18 17 1,222
Galatasaray 10 6 4 21 18 17 1,167
Belediye Plevne 10 5 5 20 18 16 1,111
Maliye Milli Piyango 10 4 6 17 22 13 0,773
Polis Akademisi 10 4 6 14 25 9 0,560
Bozkurt Bld. 10 1 9 11 29 6 0,379
SGK 10 1 9 9 27 5 0,333
MEF Okulları 10 1 9 7 27 4 0,259
-AROMA BAYANLAR 1. LİGİ PUAN DURUMU-
TAKIMLAR O G M A.S V.S P S.AV
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Türk Telekom 10 8 2 27 9 24 3,000
Eczacıbaşı Zentiva 9 7 2 23 9 22 2,556
V.Güneş Sigorta 9 7 2 22 8 20 2,750
Beşiktaş 9 5 4 19 15 16 1,267
Ereğli Bld. 9 6 3 19 15 16 1,267
Fenerbahçe Acıbadem 9 5 4 18 14 15 1,286
Karşıyaka DYO 9 5 4 18 14 15 1,286
Galatasaray 9 3 6 12 24 7 0,500
Gazi Üniversitesi 9 2 7 8 23 6 0,348
Nilüfer Bld. 9 1 8 8 24 5 0,333
İller Bankası 9 1 8 6 25 4 0,240
Dicle Üniversitesi İHRAÇ OLDU