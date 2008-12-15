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Spor

Liderler değişmedi

Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde 10. hafta maçları sonucunda Arkas Spor, Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nde Telekom liderliğini sürdürdü.

15 Aralık 2008 02:00


Aroma Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde 10. hafta maçları sonucunda Arkas Spor, Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nde ise Türk Telekom liderliğini sürdürdü.

Aroma Erkeler Voleybol 1. Ligi'nde haftaya lider giren İzmir ekibi Arkas Spor, İstanbul MEF Okulları'nı 3-1'le geçerken, ikinci sıradaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise Ankara'da Polis Akademisi ve Koleji'ni 3-0 yenmeyi başardı. Lig üçüncüsü Ziraat Bankası, Kastamonu Bozkurt Belediyesi deplasmanında rakibine set sayısı şansı tanımazken, Başkent ekiplerinden Halkbank da Belediye Plevne karşısında deplasmanda 3-1 kazandı.

Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nde ise Türk Telekom, Ankara'da lig dördüncüsü Beşiktaş'ı 3-0'la geçerek maç fazlasıyla liderliğini sürdürürken, ikinci sıradaki Eczacıbaşı Zentiva, Ankara İller Bankası'nı 3-0 yendi. Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nde üçüncü olan Vakıfbank Güneş Sigorta ise İstanbul'da Gazi Üniversitesi'ni 3-0 yendi.

-AROMA ERKEKLER 1. LİGİ PUAN DURUMU-

TAKIMLAR O G M A.S V.S P S.AV

----------------------------------------------------

Arkas Spor 10 10 0 30 8 27 3,750

İst.B.Şehir Bld. 10 8 2 27 11 23 2,455

Ziraat Bankası 10 7 3 25 12 22 2,083

Halkbank 10 8 2 25 13 21 1,923

Fenerbahçe 10 5 5 22 18 17 1,222

Galatasaray 10 6 4 21 18 17 1,167

Belediye Plevne 10 5 5 20 18 16 1,111

Maliye Milli Piyango 10 4 6 17 22 13 0,773

Polis Akademisi 10 4 6 14 25 9 0,560

Bozkurt Bld. 10 1 9 11 29 6 0,379

SGK 10 1 9 9 27 5 0,333

MEF Okulları 10 1 9 7 27 4 0,259



-AROMA BAYANLAR 1. LİGİ PUAN DURUMU-

TAKIMLAR O G M A.S V.S P S.AV

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Türk Telekom 10 8 2 27 9 24 3,000

Eczacıbaşı Zentiva 9 7 2 23 9 22 2,556

V.Güneş Sigorta 9 7 2 22 8 20 2,750

Beşiktaş 9 5 4 19 15 16 1,267

Ereğli Bld. 9 6 3 19 15 16 1,267

Fenerbahçe Acıbadem 9 5 4 18 14 15 1,286

Karşıyaka DYO 9 5 4 18 14 15 1,286

Galatasaray 9 3 6 12 24 7 0,500

Gazi Üniversitesi 9 2 7 8 23 6 0,348

Nilüfer Bld. 9 1 8 8 24 5 0,333

İller Bankası 9 1 8 6 25 4 0,240

Dicle Üniversitesi İHRAÇ OLDU

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