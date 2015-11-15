Liderler Belek'te



20'ler Grubunun (G20) ikili görüşme programında ilk olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Barack Obama'nın görüşmesi yer alıyor.

Zirve dolayısıyla Antalya'nın Belek ilçesinde çok sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Cuma gecesini kana bulayan Paris saldırılarının ardından IŞİD terörüne karşı izlenecek strateji konusu gündemin ana başlıkları arasında baş sıraya oturdu. İki gün sürecek olan zirvede küresel ekonomik konuların ve iklim korumanın yanı sıra Suriye'deki savaş ve mülteci krizinin de öne çıkması bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk olarak Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika Cumhuriyeti liderleriyle bir araya gelecek. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS, dünyanın gelişen ekonomilerinden bazılarının bir araya geldiği bir ekonomik topluluk. BRICS'e üye ülkelerin toplam nüfusu dünya nüfusunun yüzde 43'ünü oluşturuyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ise öğlen saatlerinde zirvenin asıl görüşme bölümüne katılması bekleniyor.

G20 Zirvesi pazartesi gününe kadar devam edecek. Zirve önümüzdeki yıl ise Çin'de yapılacak.