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Yaşam

Liderler bayramda ne yapacaklar?

Liderlerin bayram programları da belli oldu. Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan İstanbul'da olacak, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Tunceli'de.

05 Ağustos 2013 15:57

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bayram boyunca İstanbul'da olacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da bayramı İstanbul'da geçirecek. 
 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bayramı memleketi Tunceli'de karşılayacak. Bayramın birinci ve ikinci gününü Tunceli'de geçirecek olan Kılıçdaroğlu'nun son gün ise Sivas'ta bazı ziyaretler gerçekleştirmesi bekleniyor.  
 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ramazan Bayramı'nda Ankara'da olacak. Bahçeli, bayramın ikinci günü parti genel merkezindeki bayramlaşmaya katılacak. 
 
BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bayramı Diyarbakır'da geçirmesi bekleniyor. 
 
DSP Genel Başkanı Masum Türker de bayramı İstanbul'da karşılayacak. Türker bayramın ikinci günü Ankara'da partililerle bayramlaştıktan sonra yeniden İstanbul'a dönecek. 
 
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de bayramda Ankara'da olacak. Destici, bayramın ikinci günü parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak. 
 
Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak ise bayramın birinci günü Ankara'da olacak. Kamalak, bayramın ikinci günü İstanbul'da ve üçüncü günü ise Bursa'da partililerle bayramlaşacak. 
 
Öte yandan geleneksel hale gelen siyasi partiler arası bayramlaşmanın, bayramın ikinci günü gerçekleştirileceği bildirildi.

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