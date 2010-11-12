-LİDERLER AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ SEUL (A.A) - 12.11.2010 - Güney Kore'nin başkenti Seul'de sanayileşmiş ve gelişmekte olan 20 ülkeyi bir araya getiren G-20 Zirvesi'ne katılan liderler, aile fotoğrafı çektirdi. Seul'de devam eden zirvenin ilk oturumunun ardından, liderler bu kez de aile fotoğrafı için biraraya geldi. Aile fotoğrafının çekimi sırasında yan yana duran ABD Başkanı Barack Obama ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tokalaşarak poz verdi. Aile fotoğrafı çekiminin ardından zirve çalışmalarına devam ediliyor.