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Dünya

LİDERLER 3 HAFTANIN ARDINDAN BİRARADA LEFKOŞA (A.A)

31 Ağustos 2010 13:23

-LİDERLER 3 HAFTANIN ARDINDAN BİRARADA LEFKOŞA (A.A) - 31.08.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs müzakereleri kapsamında Lefkoşa ara bölgede bugün 9. kez biraraya geldi. Liderler, Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulmayı amaçlayan müzakerelere, 3 hafta aradan sonra yeniden başladı. Görüşmeye, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer da katılıyor. Son görüşmelerini 10 Ağustosta yapan liderler, bugün de mülkiyet başlığı üzerindeki görüşmeyi sürdürecek. Eylül ayında mülkiyet başlığına ilişkin kapsamlı önerilerini masaya koyma konusunda mutabakata varan tarafların, bugün eylül ayı görüşme takvimini de ele alması bekleniyor. Liderler, bugün ayrıca, Hristofyas'ın Limsol'daki evinde akşam yemeğinde biraraya gelecek. Liderlerin özel temsilcilerinin de eşleriyle katılacağı saat 20:00'deki yemekte, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alxander Downer da bulunacak.  KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu da, 28 Temmuz akşamı Lefkoşa'daki ikametgahında Hristofyas ve eşini akşam yemeğinde konuk etmişti.

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