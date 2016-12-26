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Spor

Lidere yeni orta saha oyuncusu

Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'nin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'yi 4,5 yıllığına kadrosuna kattı

26 Aralık 2016 23:06

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'nin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'yi 4,5 yıllığına kadrosuna kattı. 

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, İrfan Can Kahveci ile resmi sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun, 77 numaralı formayı giyeceği de duyuruldu.

Futbola 7 yaşında Gençlerbirliği altyapısında başlayan İrfan Can Kahveci, 27 Nisan 2012'de ilk kez Gençlerbirliği A takım formasını, Türkiye Kupası maçında Kayserispor'a karşı giydi.

2012-2013 sezonunu kiralık olarak Hacettepe'de geçiren İrfan Can, iki sezon sonra Gençlerbirliği'ne geri döndü.

İrfan Can, A Milli Futbol Takımı'nın 31 Ağustos'ta Rusya ile oynadığı özel maçın ve 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 5 Eylül'de Hırvatistan ile yaptığı karşılaşmanın aday kadrosunda yer almış, ancak forma giymemişti.

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