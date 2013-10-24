Trabzonspor, 2-0'lık skorla liderliğini sürdürürken Varşova'yı saf dışı bıraktı

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda, Polonya’nın Legia Varşova karşısında 3. sınavına çıktı. Avni Aker Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Rus hakem Vladislav Bezborodovn yönetti.

Trabzonspor etkili başladığı maçta golü de erken buldu. Sol kanattan Henrique'nin yaptığı ortada kaleye janko şutunu gönderdi. Kaleci Skaba'dan seken top yine Janko'nun önünde kaldı ve şansını bir kez daha deneyen Janko bu kez topu ağlara yolladı ve takımını daha 7. dakikada 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda uzun süre gol bulamayan Trabzonspor'u 2-0'a 82. dakikada Olcan Adın taşıdı. sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Olcan'ın yaptığı ortaya ceza alanı içerisinde kimse dokunamadı ve top direk ağlarala buluştu.

Başkan Hacıosmanoğlu takımını yalnız bırakmadı

Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, PFDK'nın verdiği 20 maçlık hak mahrumiyeti cezasının Avrupa Ligi maçlarında geçerli olmaması nedeniyle protokol tribününden maçı izledi. Hacıosmanoğlu, maç öncesi yaptığı açıklamada, "Değerli büyüğümüz Kadir hocamızı kaybettiğimiz bu hüzünlü günde inşallah futbolcularımız bize mutlu bir sonuç yaşatır" dedi.

Fatih Terim de izledi

Bugün efsane futbolculardan Kadir Özcan'ın cenaze namazına katılmak için Trabzon'a gelen Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor'un Legia Varşova ile oynadığı maçı protokol tribünde izledi. Terim, stada giriş esnasında taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Kadir Özcan unutulmadı

Önceki gün vefat eden ve bugün düzenlenen törenin ardından ikindi namazından sonra defnedilen Kadir Özcan'ın, Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda oturduğu koltuğuna çiçek bırakıldı. Maç öncesinde ise müzik yayını yapılmazken dev ekrandan Kadir Özan'ın hayatını anlatan mini bir gösteri yapıldı. Kadir Özan'ın ardından tribünlerde, "Biliyoruz hep bizimlesin" ve "61 ruhu bizimle yaşayacak" yazılı pankartlar asıldı.

Trabzonspor'un UEFA'ya yaptığı başvuru sonucunda maçın başlamasından önce önceki gün hayatını kaybeden Kadir Özcan anısına, maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Tribünler dolmadı

Trabzonspor Teknik Direktörü Mustafa Akçay, dün akşam yapılan son antrenmanda, "Yarın akşam tribünler dolacak, buna eminim" diyerek, futbolcularını motive etmişti. Ancak zorlu karşılaşma öncesi J Grubu'nda zirvede bulunan Trabzonspor'un Legia Varşova ile oynaıdğı maçta tribünlerin önemli bölümü dolmadı. Özellikle maraton tribünde ciddi boşluklar göze çarparken, stadın boş olduğunu gören Teknik Direktör Mustafa Akçay da, büyük şaşkınlık yaşadı.

Irkçılığa karşı sinevizyon

Maçın oynanacağı stattaki dev ekranda maç öncesi ırkçılığa karşı hazırlanan bir sunum düzenlendi. Sunumda Ribery, "Irkçılığa hayır" diyerek taraftarları uyardı.

Maçın özeti

UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında Trabzonspor, Legia Varşova karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

1. dakikada Mustafa Yumlu'nun uzun pasında, Janko'nun da çıktığı hava topu mücadelesinde kaleci Skaba ile Rzezniczak'ın çarpışmasıyla meşin yuvarlak boşta kaldı ancak topa yakın olan Janko, faul oldugunu düşünüp duraksayınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

7. dakikada Trabzospor, golü buldu. Malouda'nın pasında ceza alanı sağ çaprazında Henrique, yerden topu Janko'ya çıkardı. Bu futbolcunun şutunda top kaleci Skaba'dan döndü. Top ile kalabalık savunma arasında tekrar buluşan Janko, yatarak vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-0

10. dakikada Adrian'ın sol çaprazdan şutunda, savunmada Rzezniczak'ın ters kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

18. dakikada Pinto'nun soldan ortasında, ceza alanı içindeki Brzyski'nin kafa şutunda, top kaleci Onur Recep Kıvrak'da kaldı.

37. dakikada Jodlowiec'in soldan pasında, ceza alanındaki Dvalishvili'nin vuruşunda, kaleci Onur Recep Kıvrak iki hamlede topu kontrol etti.

42. dakikada Adrian'ın derinleme pasında, Olcan'ın vuruşunda açıyı daraltan kaleci Skaba, tehlikeyi önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.