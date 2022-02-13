Lider Trabzonspor, Konyaspor'u konuk ediyor

Süper Lig'de lider Trabzonspor, ligin 25. haftasında ikinci sıradaki İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'ta yayınlanacak.

Ligde 57 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, bir maç eksiğiyle 9 puan gerisinde ikinci sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor'u mağlup ederek şampiyonluk yolunda puan farkının azalmasına izin vermek istemiyor.

Abdullah Avcı'nın takımı sahaya Uğurcan; Dorukhan, Denswil, Huho, Puchacz; Siopis; Visca, Abdülkadir, Bakasetas, Nwakaeme ve Cornelius ilk 11'iyle çıkarması bekleniyor.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdulkadir, Nwakaeme, Cornelius

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdulkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, Rahmanovic, Amilton, Hassan

Bordo-mavili takımda, cezalı Bruno Peres ile sakatlığı devam eden Fode Koita, forma giyemeyecek. Slovak oyuncu Marek Hamsik'in durumu ise maç günü belli olacak.

Karadeniz ekibi, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, Trabzon'da yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 42. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 41 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 20-10 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 11 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 64 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 47 gol gördü.

Trabzon'da oynanan 20 karşılaşmanın 13'ünden Trabzonspor galip ayrıldı. 6 karşılaşma konuk takımın üstünlüğü ile sona ererken, 1 maç beraberlikle bitti.

Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşma ise 2-2 sonuçlanmıştı.

trabzonspor 341 gündür kaybetmiyor

Trabzonspor, sahasında 341 gündür mağlubiyet yaşamadı. Ligde 57 puanla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 341 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon da 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 18 karşılaşmada 12 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısını gösterdi.