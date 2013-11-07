Lider Trabzon, Varşova deplasmanında seriyi sürdürdü

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon fırtına gibi esen Trabzonspor, Legia Varşova'yı ikinci devrede bulduğu gollerle deplasmanda 2-0 mağlup etti ve puanını 10'a yükselterek 2. tura çok yaklaştı.

Trabzonspor ilk golü, 71. dakikada Dossa Junior'ın topu kendi kalesine atması ile buldu. Olcan Adın ise 79. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Trabzonspor, deplasmanda Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı 2-0 yenerek, liderliğini sürdürdü.

Başkent Varşova'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi Legia Varşova, Trabzonspor'a oranla daha atak gözükmesine karşın, bu devrede gol bulamadı. İkinci yarıda ataklarını daha da sıklaştıran Polonya temsilcisi, girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Trabzonspor 71. dakikada geliştirdiği ani atakta golü buldu. Bordo mavililer Dossa Junior'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Sonrasında savunmaya geçen ve kontrataklarla pozisyon arayan Trabzonspor 79. dakikada Olcan ile ikinci golünü bularak, maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzonspor, hem yenilmezliğini hem de 10 puanla gruptaki liderliğini sürdürdü.

Legia Varşova ise grupta dördüncü maçlar geride kalmasına rağmen henüz gol atamadı. Polonya temsilcisi gruptaki iddiasını bu maç sonrasında yitirdi.

Grubun diğer maçında Lazio, sahasında Kıbrıs Rum Kesimi takımı Apollon Limassol'u 2-1 yendi. Ev sahibi Lazio'nun gollerini 14. ve 37. dakikada Floccari kaydetti. Konuk ekip Apollon Limassol ise tek golünü 39. dakikada Papoulis ile buldu. Lazio bu sonuçla 8 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

Başbakan da izledi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'teki temaslarını tamamlayarak, Türk Hava Yollarına ait özel uçakla TSİ 23.25'te Polonya'nın başkenti Varşova’ya geldi. Erdoğan'ı, Varşova Chopin Havalimanında, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Yusuf Ziya Özcan ve eşi Kıvılcım Özcan, Polonya Dışişleri Bakanlığı protokol görevlileri ve diğer ilgililer karşıladı. Başbakan Erdoğan Legia Varşova -Trabzonspor maçının 85. dakikasında maçı izlemek üzere stada giriş yaptı.

Maçın özeti

Karşılaşmanın ilk yarısında savunma güvenliğini ön planda tutan Trabzonspor, hücumda organize olmayı başaramadı. Rakip kale önünde etkili ataklar geliştiremeyen bordo-mavililer, oyunun üstünlüğünü Legia Varşova'ya verdiği ilk yarıyı golsüz kapatarak soyunma odasına gitti.

8. dakikada rakiplerinden sıyrılarak sağ taraftan ceza alanına giren Malouda'nın şutunda, top savunmaya çarparak uzaklaştı.

18. dakikada ceza alanı sağ tarafında Aykut Demir'den sıyrılan Kucharczyk'in şutunda yerden seken topu kaleci Onur Recep Kıvrak, ayağıyla kornere gönderdi.

23. dakikada Jodlowiec'in şutunda kaleci Onur Recep Kıvrak sol tarafına doğru yerden gelen topu yatarak çeldi. Dönen topu Kucharczyk yakın mesafeden tamamladı ancak ofsayt gerekçesiyle gol olarak değer kazanmadı.

24. dakikada Dvalishvili'nin yerden şutunda kaleci Onur Recep Kıvrak, üzerine doğru gelen topu kontrol etti.

33. dakikada Brzyski'nin ceza alanı dışından sert şutunda yerden seken top direğin yanından auta gitti.

43. dakikada Olcan Adın'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı top Bosingwa'nın önüne düştü. Bu futbolcunun uzak mesafeden şutunda top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.