Lider Sivasspor'a Gaziantep'te soğuk duş!

Süper Lig'in 20. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu. Kalyon Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1 kazanarak lider Demir Grup Sivasspor'un 11 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri Maxim (2), Muhammet Demir, Diarra ve Kenan Özer kaydederken Demir Grup Sivassporun tek sayısı ise Hakan Arslan'dan geldi.

Bu sonuç sonrası Demir Grup Sivasspor 41 puanda kalmasına rağmen liderliğini devam ettirirken Gaziantep FK ise puanını 27'ye çıkardı.

Mücadelenin ilk yarısı Gaziantep FK'nın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Ev sahibi ekip ikinci yarıda da Diarra ve Kenan Özer ile iki gol bularak karşılaşmadan 5-1 galip ayrılmayı başardı.

Karşılaşma sonrası Süper Lig'de puan durumu şöyle oluştu: