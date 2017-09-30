Lider Menemen Afyon virajında

İZMİR, (DHA)
TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta evinde Amed Sportif\'i 1-0\'lık skorla geçen ve 5\'te 5 yapan lider Menemen Belediyespor, yarın üst sıraları hedefleyen Afjet Afyonspor deplasmanına çıkacak. Afyonkarahisar Yeni Şehir Stadı\'nda saat 19.00\'da başlayacak maçta Çağdaş Altay düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde sol diz çapraz bağları kopan orta saha oyuncusu Serdar Deniz müsabakada görev alamayacak. Teknik Direktör Suat Kaya, Afyonspor\'u yenecek güçte olduklarını belirterek, \"Sezona müthiş bir başlangıç yaptık. Başarılı çizgimizi sürdürüp, liderliği bırakmak istemiyoruz\" dedi.