Lider koltuğuna sarıldı!..

Turkcell Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Karşılaşmanın 11. dakikasında Taner'in attığı golle geriye düşen bordo-mavili takım, 31. dakikada Umut ve 70. dakikada Tayfun'un attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.Karşılaşmaya ev sahibi Trabzonspor hızlı başladı. Yattara ve Umut ile etkili olan bordo-maivli takım, Kocaelispor kalesinde etkili pozisyonlar üretmesine karşın öne geçmeyi başaramadı.Topa daha çok sahip olan ve rakibinin üstüne giden Trabzonspor, hiç beklemediği bir anda kalesinde golü gördü. Karşılaşmanın 11. dakikasında savunmanın arkasına atılan topla Taner buluştu, bu futbolcunun Song'un müdahalesine rağmen yaptığı vuruşta top kaleci Sylva'nın sağından ağlarla buluştu ve Kocaelispor 1-0 öne geçti.Yediği golün ardından çabuk toparlanan ve temposu düşmeyen Trabzonspor, sağlı sollu ataklarla beraberlik golünü aradı. Ev sahibi ekip zaman zaman kalesinde pozisyonlar yaşasa da 31. dakikada Umut'un attığı golle eşitliği sağladı. Bu dakikada Gökhan Ünal'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Umut, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı ve ilk yarı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.Karşılaşmanın ikinci yarısına da Trabzonspor iyi başladı. Yattara'nın etkili oyunuyla tehlikeli ataklar geliştiren bordo-mavililer, aradığı ikinci golü bitime 20 dakika kala buldu. Karşılaşmanın 70. dakikasında Selçuk İnan'ın ortasında Tayfun Cora'nın yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu Trabzonspor 2-1 öne geçti.Bu dakikadan sonra Kocaelispor rakip yarı alanda daha çok görünürken, Trabzonspor kontrollü bir oyun sergiledi. Kocaelispor karşılaşmanın son bölümlerinde ceza sahasına yapılan ortalarla gol ararken, kalabalık Trabzonspor savunması Kocaelispor forvetlerine şans tanımayınca ev sahibi ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.Trabzonspor bu sonuçla puanını 31'e yükseltip 14. hafta sonunda liderliğini sürdürürken, düşme hattında yer alan Kocaelispor ise 9 puanda kaldı.Stat: Hüseyin Avni AkerHakemler: Deniz Çoban, Asım Yusuf Öz, Özgür Fatih KalaycıTrabzonspor: Sylva, Tayfun, Song, Giray, Cale, Hüseyin, Serkan, Selçuk, Yattara, Umut, GökhanKocaelispor: Kılıçarslan, Volkan, Umut, Bülent, Kemal, Taner, Tolga, Murat, Adem, Özgür, Ahmet Goller: Dk. 31 Umut, Dk. 70 Tayfun (Trabzonspor), Dk. 11 Taner (Kocaelispor)8. dakikada, sağ kanattan Tayfun'un ceza sahasına ortasında çıkan kaleci Kılıçarslan topu alamadı. Ceza sahası dışında buluna Serkan, önünde kalan topu kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak, kalesine dönmeye çalışan kaleci Kılıçarslan'ın ayaklarına çarparak uzaklaştı.10. dakikada, sağ kanattan yapılan ortada Umut'un üzerinden atladığı top, Gökhan Ünal'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun plase şutunda top üst direkten döndü.11. dakikada, atılan ara pasta ceza sahasının sağ köşesinde toplu buluşan Taner, Trabzonsporlu defans oyuncularının müdahalesine rağmen meşin yuvarlığı kaleci Slyva'nın uzanamayığı köşeye gönderdi. Slyva'nın dokunamadığı top, filelerle buluştu: 0-114. dakikada, sağ kanattan Yattara'nın ortasında iyi yükselen Gökhan Ünal'ın kafa vuruşunda top üst direkten döndü.25. dakikada, sağ kanattan hızlı çıkan Yattara'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Umut, Gökhan Ünal ile verkaç yaptı. Son olarak top önünde kalan Umut'un sert şutundan meşin yuvarlar üstten auta gitti.31. dakikada, sağ kanattan aldığı pasla ceza sahası sol keşinde toplu buluşan Gökhan Ünal, açısı daralınca meşin yuvarlağı daha müsait durumda olan Umut'a aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda top filelerle buluştu: 1-136. dakikada, Murat Hacıoğlu'nun pasında ceza sahası önünde topla buluşan Ahmet Dursun, sert bir şut çekti. Önündeki Song çarparak kaleye giden topu Slyva kontrol etti.38. dakikada, sol kanattan Serkan'dan aldığı pasla Bülent Bölükbaşı'nı geçtikten sonra ceza sahasına sokulan Yattara'nın sert şutunda, kaleci Kılıçarslan yatarak topu kontrol etti.42. dakikada, Yattara'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cale'nin sert şutunda, defans oyuncusuna çarpan top Selçuk'un önünde kaldı. Bu futbolunun sert şutunda top üstten auta çıktı.44. dakikada, sağ kanattan Yattara'nın pasında ceza sahası içinde bulunan Umut toplu buluştu. Umut'un kaleye gönderdiği top, Gökhan Ünal yetişemeyince az farkla direğin dibinden dışarı çıktı,Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.46. dakikada, Yattara'nın ceza sahası önünde yerde kalmasıyla kazanılan serbest vuruşu Selçuk kullandı. Selçuk'un direkt kaleye gönderdiği top, az farkla üstten auta çıktı.50. dakikada Selçuk'un ara pasında topla buluşan Gökhan Ünal'ın, kendisini sıkıştıran iki defans oyuncusundan sıyrıldıktan sonra çektiği sert şutta, kaleci Kılıçarslan yatarak topu çelmeyi başardı.56. dakikada, ceza sahası sol köşesinde topla buluşan Gökhan Ünal, meşin yuvarlığı daha geride bulunan Selçuk'a çıkardı. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak, az farkla kalenin solundan dışarı çıktı.68. dakikada, Yattara'nın ceza sahasına ortasında iyi yükselen Gökhan Ünal, topu kaleye gönderdi. Kaleci Kılıçarslan'ın çeldiği top Umut'un önünde kaldı. Umut şutunda defans çarpan top uzaklaştı.70. dakikada sol kanattan Selçuk'un ceza sahasına ortasında iyi yükselen Tayfun, kafayla topu kaleci Kılıçarslan'ın solundan filelerle buluşturdu: 2-175. dakikada sağ kanattan Yattara'nın ortasında ceza sahasında bulunan Gökhan Ünal yükselerek kafa vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.80. dakikada, Kemal'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Fransergio kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla kalenin sağından dışarıçıktı.83. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Yattara'nın şutunda, köşeye giden topu kaleci Kılıçaslan kornere çeldi.86. dakikada, Yattara'nın ara pasında ceza sahası önünde topla buluşan Gökhan Ünal, biraz taşıdıktan sonra çektiği şutta meşin yuvarlak az fakla dışarı çıktı.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.