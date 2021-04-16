Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş bugün sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Vodafone Arena'da saat 19:00'da başlayacak mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çalacak. VAR'da ise Özgür Yankaya görev alacak.

Ligde Fenerbahçe ve Kasımpaşa karşısında yaşadığı puan kayıplarının ardından oynadığı Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarını kazanarak 70 puana ulaşan lider Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 4, üçüncü Galatasaray'ın ise 8 puan önünde bulunuyor.

Ligde 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 yenilgiyle 36 puan toplayan MKE Ankaragücü ise 13. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ın ilk 11'i

Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Oğuzhan, NKoudou, Ghezzal, Larin

Vincent Aboubakar yok

Siyah beyazlılarda sakatlığı süren Vincent Aboubakar, maçta forma giyemeyecek.

Kamerun Milli Takımı'ndan sakat döndüğü için Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında görev yapamayan golcü oyuncunun yokluğunda siyah-beyazlılar, 1 yenilgi, 2 galibiyet aldı.

Erzurumspor maçında yaşadığı sakatlıkla sezonu kapattığı açıklanan Cenk Tosun'un yanı sıra sakatlığı devam eden Ajdin Hasic maçta forma giyemeyecek.

Josef dönüyor

Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve Erzurum deplasmanında oynamayarak cezasını tamamlayan Josef de Souza karşılaşmada görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

6 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta müsabaka öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Welinton Souza mücadelede kart görmeleri halinde 36. haftada oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.