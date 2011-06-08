-LİDER ALMANYA RAHAT KAZANDI BAKÜ (A.A) - 07.06.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (A) Grubu'ndaki maçta, Almanya deplasmanda Azerbaycan'ı 3-1 yendi. Karşılaşmanın ilk yarısında Almanya, 30. dakikada Mesut Özil ve 41. dakikada Gomez'in attığı golle 2-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla bitti. Ev sahibi takım Azerbaycan, karşılaşmanın 89. dakikasında Murad Hüseynov'un ayağından golü bulmasına karşın, maçın uzatma dakikalarında Almanya, Andre Schuerrle'nin attığı golle maçı 3-1 kazandı. Almanya bu sonuçla, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (A) Grubu'nda liderliğini sürdürdü.