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Spor

LİDER ALMANYA RAHAT KAZANDI BAKÜ (A.A)

08 Haziran 2011 02:12

-LİDER ALMANYA RAHAT KAZANDI BAKÜ (A.A) - 07.06.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (A) Grubu'ndaki maçta, Almanya deplasmanda Azerbaycan'ı 3-1 yendi. Karşılaşmanın ilk yarısında Almanya, 30. dakikada Mesut Özil ve 41. dakikada Gomez'in attığı golle 2-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla bitti. Ev sahibi takım Azerbaycan, karşılaşmanın 89. dakikasında Murad Hüseynov'un ayağından golü bulmasına karşın, maçın uzatma dakikalarında Almanya, Andre Schuerrle'nin attığı golle maçı 3-1 kazandı. Almanya bu sonuçla, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (A) Grubu'nda liderliğini sürdürdü.

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