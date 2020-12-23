T24 LogoT24 Logo
Spor

Lider Alanyaspor'a evinde Yeni Malatyaspor çelmesi

23 Aralık 2020 18:20

Süper Lig'in 14. haftasında lider Alanyaspor, sahasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

ETİKETLER

AlanyasporAlanyaspor Yeni MalatyasporYeni MalatyasporSüper LigSüper Lig liderlider
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24