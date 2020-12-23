Lider Alanyaspor'a evinde Yeni Malatyaspor çelmesi

Süper Lig'de bu sezon evinde 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Alanyaspor, Yeni Malatyaspor karşısında 1-1 berabere kalarak bu sezon sahasında ikinci beraberliğini aldı.
Alanyaspor'un golünü 33. dakikada Khouma Babacar kaydederken, Yeni Malatyaspor bu gole 60. dakikada Adem Büyük'ün attığı golle cevap verdi.
Bu sonuçla Alanyaspor puanını 27'ye, Yeni Malatyaspor 20'ye yükseltti.
Alanyaspor ligin 15. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak; Yeni Malatyaspor ise evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak.