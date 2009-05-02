Lice'nin failleri belirlendi

Lice’de 9 askeri şehit eden saldırıyı, “Şehit Botan” adı verilen 12 kişilik bir PKK grubunun yaptığı belirlendi. Eylem talimatını da “Ziya” kod adlı Engin Çatak adlı terörist vermiş



Diyarbakır Lice ilçesi Abalı köyü kırsalında çarşamba sabahı zırhlı askeri araca 100 kilo patlayıcıyla düzenlenen ve dokuz askerin şehit edildiği saldırıya yönelik ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. A-4 ve C-4 tipi plastik patlayıcının, TNT, RDX, barut, amonyum nitrat gibi çeşitli kimyasal maddelerle çivi ve benzeri çelik metal artıklarıyla desteklendiği, olay yerine metal varille gömüldüğü, iki adet el telsizi ve bir adet cep telefonu düzeneğiyle de patlatıldığı belirtildi. Uzmanlar, hassas düzeneklerin bir başka telsizden mandallama yöntemiyle devreye girmiş olabileceğini belirtiyor.



Gözaltına alınan üç kişinin sorugusu sürerken, güvenlik güçlerinin ilk tespitlerine göre, saldırıyı kışlık üslerinden çıkan ve Lice ile Bingöl’ün Genç ilçesi arasındaki Akdağlar bölgesinde bulunan “Şehit Botan” adı verilen 12 kişilik PKK grubu gerçekleştirdi.



Eylemi yapanların isimleri belirlendi



Eylem talimatını örgüt sorumlularından Diyarbakır Silvan nüfusuna kayıtlı “Ziya” kod adlı Engin Çatak’ın verdiği belirtildi. Saldırıyı ise Yüksekova nüfusuna kayıtlı “Ali Gever” kod adlı Ali İhsan İke ile yardımcısı Mardin nüfusuna kayıtlı “Hamza“ kod adlı Hacı Yüce planladı.



Bombayı yapan ve saldırıyı düzenleyen grupta da “Rızgar Derhust” kod adlı Mehmet Söğüt, “Bombacı Soro” kod adlı Salih Kaplan, Zahide Çetinkaya, İran uyruklu Kubeyt Rewandi, Ümit Akgül, Abdurrahim Delibaş, Suriye uyruklu Ekrem Şêx Ahmet, Serkan Dalkıran, Asiye Baytar, Mehmet Yakışır adlı PKK’lılar yer alıyor.



Grubun bulunduğu bölge 6 helikopterden oluşan Kobra filosu tarafından tespit edilmeye çalışılıyor.



Sabotaj amaçlı bir bomba türü



Laboratuvar incelemesinde, patlayacının saniyedeki hızının 7 kilometre, sürtünme ve ısınma özelliğine sahip olduğu, PKK’nın bugüne kadar genellikle köprü ayaklarını havaya uçurmak amacıyla sabotaj amaçlı kullanıldığı bir bomba türü olduğu tespit edildi.



Mayın aramalara karşı patlayacıların araç iç lastiklerine yerleştirip gömüldüğü, bu şekilde dedektörün uyarı sinyali vermediği belirtiliyor.



