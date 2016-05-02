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Lice’nin 11 mahallesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yasağın ne zamana kadar süreceği belirtilmedi

02 Mayıs 2016 21:02

Diyarbakır’ın Lice ilçesinin kırsal kesiminde yer alan 11 mahallesinde gerçekleştirilecek operasyon için Kaymakamlık tarafından sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Lice Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kaymakamlıkça 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 32/Ç maddesi gereğince halkın can ve mal güvenliğinin korunması, kamu düzeninin tahsisi ve huzur ortamının sağlanması amacıyla 02 Mayıs 2016 saat 11.00’den geçerli olmak üzere Lice İlçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon gerçekleştirileceği belirtilerek, "Yürütülecek olan operasyonlar sebebiyle Abalı, Örtülü, Saydamlı, Yalımlı, Akçabudak, Ulucak, Kılınçlı, Yorulmaz, Baharlar, Bayırlı, Hedik mahallesinde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmekte olup yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" dendi.

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