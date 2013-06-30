Lice'de vurulan Ronida: Karakol'dan açılan ateşle sırtımdan vuruldum

Lice ’ye bağlı Kayacık köyünde yeni karakol yapımı protestosu sırasında jandarma ateşiyle sol omzundan vurulan Ronida Pervane, “Sırtım karakola dönük haldeyken sırtımdan vuruldum. Karakoldan açılan ateşle vurulduğuma eminim” dedi.

Radikal gazetesinden İdris Emen'in haberine göre, omzuna isabet eden iki kurşunla yaralanan 20 yaşındaki Ronida Pervane olay anını şöyle anlatıyor: “Karakol inşaatını protesto etmek için Yalaza Köyü’nden yola çıktık. Saat 14.30’da yaklaşık 250 kişiyle protestoya başladık. Saat 15.00’te de bir basın açıklaması yaptık. Basın açıklamasından sonra eylemcilerden bir grup yeni yapılan karakola girmeye çalıştı. Asker önce havaya ateş etti, sonra da eylemcilere ateş etti. Ben grubun en sonundayım. Sırtım karakola dönük haldeyken karakoldan açılan ateşle omzumdan vuruldum. Yetkililer eylemcilere sadece gaz bombasıyla müdahale edildiğini ve eylemcilerin birbirini vurduğunu iddia ediyorlar. Bu iddia asılsızdır. Çünkü olay anında sırtım karakola dönüktü ve arkamda hiç eylemci yoktu. Karakoldan açılan ateşle yaralandığıma eminim.”

Şu anda Ronida’nın durumumun iyi olduğunu belirten amcası Veysi Batmaz ise tepkisini, “Buradaki köylerin çoğunda su, yol, okul ve hastane yok. Ancak hemen hemen her köyde karakol var. Buna rağmen hala yeni karakol yapıyorlar. Bizim tepkimiz de bu noktada başlıyor” şeklinde dile getirdi.