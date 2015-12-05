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Lice’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yasağın ne zaman biteceği açıklanmadı

05 Aralık 2015 12:45

Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki 9 mahallede sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı alındı.

Habertürk’ün haberine göre Valilikten yapılan açıklamada, Hazro ve Lice ilçesi dağlık ve ormanlık alanında faaliyet yürüten PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenleneceği belirtildi.

Sivil vatandaşların zarar görmemesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince Lice'nin Kabakaya, Yalaza, Dolunay, Ortaç, Bağlan, Çavundur, Varlık, Esenli ve Çanak mahallelerinde 06.00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedilen açıklamada, bu bölgelere giriş ve çıkışların da yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın yasağa uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" ifadesine yer verildi.

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