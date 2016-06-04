Lice'de sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki 10 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice'de operasyon yapılacak 10 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

Valiliğin açıklamasında şunlar yer aldı:

“Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince, Lice ilçesine bağlı olan Üçdamlar, Güldiken, Yaprakköy, Yorulmaz, Kılıçlı, Bayırlı, Yünlüce, Gürbeyli, Akçabucak ve Baharlar mahallelerinde sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla bugün saat 10.30’dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelere giriş çıkışlar ile sokağa çıkma yasaklanmıştır.”