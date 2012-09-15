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Lice'de karakola bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi!

Tepe Jandarma Karakolu'na akşam saat 19.00 sıralarında kamyonetle intihar saldırısı düzenlendi

15 Eylül 2012 01:13

Diyarbakır'ın Lice ile Kulp ilçeleri arasında bulunan Tepe Jandarma Karakoluna intihar saldırısı düzenlendi. Kamyonetle yapılmak istenilen saldırı nöbetçi askerin fark etmesi üzerine önlendi. Saldırıda bir asker hafif şekilde yaralanırken, kamyoneti kullanan PKK'lı parçalanarak öldü.

DHA'da yer alan habere göre; Diyarbakır'ın Lice ile Kulp ilçeleri arasında bulunan Tepe Jandarma Karakolu'na akşam saat 19.00 sıralarında kamyonetle intihar saldırısı düzenlendi. Karakola hızla yaklaşan kamyoneti fark eden nöbetçi askerin aracı durdurmasıyla birlikte büyük bir patlama yaşandı. Bomba yüklü olduğu tespit edilen kamyonetin infilak etmesiyle ismi henüz öğrenilemeyen PKK'lı parçalanarak ölürken, nöbetçi asker ise hafif şekilde yaralandı. Karakolda görevli askerin dikkatiyle büyük bir facianın önüne geçilmiş oldu.
 
Öte yandan patlamadan hemen sonra karakola dağlık alanda bulunan PKK'lılar tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. 2 roketin atıldığı karakoldaki askerlerin anında karşılık vermesiyle PKK'lılar dağlık alana kaçtı. Bölgede kaçan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için başlatılan operasyon devam ediyor.
 

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