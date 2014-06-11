Lice'de bayrağı indirenin kimliğine gönderdeki parmak izinden ulaşıldı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2 kişinin ölümünü protesto gerekçesiyle Diyarbakır'da yürüyüş yapan kalabalık arasından sızarak 2. Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı gönderindeki Türk Bayrağı'nı indirene, MOBESE kameraları ve parmak izlerinin incelenmesiyle ulaşıldı.

Kamera görüntülerini inceleyen güvenlik güçleri, olay öncesinde yüzü açık olan göstericileri izlemeye aldı. Ardından da yüzünü kapatarak bayrağı indiren kişileri belirledi. Bayrağı indirenin kimliği, bayrak direğindeki parmak izlerinden tespit edildi. Bayrağı indiren kişinin daha önce konuştuğu 4 kişi de güvenlik kameralarından belirlendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü serbest bırakılırken, bir kişi hakkındaki gözaltı süresi de uzatıldı. Bu kişi yeniden emniyete götürüldü. Soruşturmanın, toplam 25 yıla kadar hapis cezası öngörülen "terör örgütü adına suç işlemek", "devletin egemenlik alametlerini aşağılamak" gibi suçlarla ilgili maddeler üzerinden yürütülüyor.