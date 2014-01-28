Lice'de 250 kilo esrar ve çok sayıda mermi ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice İlçesi kırsalında operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, dere kenarında plastik bir bidon içerisinde saklanmış suikast silahı olan 'Kanas'a ait mermi, şarjör ve 250 kilo esrar ele geçirdi.

DHA’dan Felat Bozarslan’ın haberine göre, bir istihbaratı değerlendiren Diyarbakır il Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün sabah saatlerinde Lice İlçesi kırsalında bir bölgeye operasyon düzenledi. Arazide arama ve tarama faaliyeti yapan askerler, dere kenarında gizlenmiş plastik bir bidon buldu. Açılan bidonun içinde 130 Kalaşnikof mermisi, suikast silahı 'Kanas'a ait 37 mermi ve 2 Kanas şarjörü bulundu. Aynı bölgede yapılan aramalarda, 250 kilo esrar ele geçirildi. Bulunan mermi ve şarjörler incelenmek Jandarma laboratuvarına götürüldü.