T24 LogoT24 Logo
Gündem

Lice'de 250 kilo esrar ve çok sayıda mermi ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice kırsalında operasyon yapan Jandarma ekipleri çok sayıda Kanas mermisi ve bir şarjöre ve 250 kilo esrara el koydu

28 Ocak 2014 14:24

Diyarbakır'ın Lice İlçesi kırsalında operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, dere kenarında plastik bir bidon içerisinde saklanmış suikast silahı olan 'Kanas'a ait mermi, şarjör ve 250 kilo esrar ele geçirdi.

DHA’dan Felat Bozarslan’ın haberine göre, bir istihbaratı değerlendiren Diyarbakır il Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün sabah saatlerinde Lice İlçesi kırsalında bir bölgeye operasyon düzenledi. Arazide arama ve tarama faaliyeti yapan askerler, dere kenarında gizlenmiş plastik bir bidon buldu. Açılan bidonun içinde 130 Kalaşnikof mermisi, suikast silahı 'Kanas'a ait 37 mermi ve 2 Kanas şarjörü bulundu. Aynı bölgede yapılan aramalarda, 250 kilo esrar ele geçirildi. Bulunan mermi ve şarjörler incelenmek Jandarma laboratuvarına götürüldü.

ETİKETLER

liceuyuşturucuesraroperasyonjandarmakanasmermisilah

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24