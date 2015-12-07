Lice ve Hazro’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçelerindeki 12 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Diyarbakır Valiliği tarafından Lice ve Hazro ilçelerinde başlatılan askeri operasyon nedeniyle 12 mahallede dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Hazro ilçesine bağılı Çitlibahçe, Ormankaya, Güzdamı mahalleleri ile Lice İlçesine bağlı Kabakaya, Yalaza , Dolunay, Ortaç, Bağlan, Çavundur, Varlık, Esenli ve Çanak mahallelerinde sona eren yasağı dair yapılan valilik açıklamasında, "Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 05 Aralık 2015 Cumartesi günü saat:06.00' den itibaren duyurulan yasaklama kararı 06 Aralık 2015 Pazar gününden itibaren kaldırılmıştır" denildi.