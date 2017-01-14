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Lice ve Hani’de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Yasak, 2 gündür devam ediyordu

14 Ocak 2017 03:53

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı bazı bölgelerde ilan edilen sokağa çıkma yasağı saat 00.00'dan itibaren sona erdi.

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklama şöyle:

İlimiz Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmiştir 

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, belirtilen bölgelerde 12 Ocak 2017 günü saat 05.00’dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 14 Ocak 2017 günü saat 00.00’dan itibaren kaldırılmıştır.  

Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

 

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