Lice protestosunda öldürülen göstericiyle ilgili yok denilen görüntü ve telsiz görüşmeleri ortaya çıktı!

Mersin’in Tarsus ilçesinde geçtiğimiz yıl düzenlenen Lice katliamı protestosuna katıldıktan sonra kaybolan ve 5 gün sonra Berdan Irmağı’nda ölü bulunan Rıza Bayram’ın ölümüyle ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktı. Rapora göre, "Bayram TOMA’dan kaçtı. Duvarın üzerinden atladı, arkasından polis atladı ve hemen akabinde üç el silah sesi duyuldu. Sonra nehrin kenarına bir nesne atıldı. Polis, ırmağa birinin düştüğünü anons etti ama müdahale etmedi."

TOMA kaydetti

Evrensel’den Burak Şefkat’in haberine göre, Tarsus Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Bayram’ın avukatlarının yoğun talepleri üzerine eylemin gerçekleştiği günün TOMA kamerası tarafından kaydedilen görüntüler ve polis telsiz kayıtları bilirkişi tarafından incelendi.

Bilirkişinin incelediği görüntülerde yer alan detaylara göre 9 Haziran 2014 tarihinde Fahrettinpaşa Mahallesi’ndeki olay şöyle gelişiyor:

19.46: TOMA düzenlenen eylemden görüntü kaydetmeye başlıyor.

19.50: Rıza Bayram eylemde görünüyor.

19.51: Bayram koşarak TOMA’dan uzaklaşmaya çalışıyor.

19.52: Bayram TOMA’dan uzaklaşmak için çıkmaz bir sokağa giriyor.

Kırmızı montlu polis!

Bayram, çıkmaz sokakta bulunan duvarın üzerinden atlayarak Berdan Irmağı’nın bulunduğu toprak yola doğru geçiyor. Bayram’ın duvardan atlamasından 6 saniye sonra üzerinde kırmızı renkli bir mont bulunan sivil bir erkek polis aynı duvarın üzerinden atlıyor. 12 saniye sonra ise 3 el tabanca sesi duyuluyor. TOMA ise bulunduğu alandan geri çıkıyor ve uzaktan görüntü kaydetmeye devam ediyor. Daha sonra 7 polis daha duvarın diğer tarafına geçiyor.

‘Bir nesne atılıyor’

Görüntü kaydeden TOMA ise başka bir sokağı kullanarak ırmağın bulunduğu toprak alana gelip aydınlatma sağlıyor. Saat: 20.04.14’te ise bir polis nehir kenarında bir alana bir nesne atıyor ve akabinde nehir kenarından dumanlar yükseliyor. Saat 20.06.24’te de TOMA bulunduğu alandan ayrılarak mahalle içerisinde dolaşmaya başlıyor.

Telsiz anonsu

Bilirkişinin 34 dakika 29 saniye süren toplam 560 ses dosyasının olduğu telsiz anonslarında yaptığı incelemede ise ilginç bir kayıt dikkatleri çekiyor. Olay anında 20 saniye süren telsiz anonsunda “7070 Merkez, Merkez eylemcilerden bir tanesi muhtemelen ayağı kırıldı, bu hali ile suyun içerisinde kayboldu gitti kendisi, şahıs su istikametine doğru gitti. Hastane polisine böyle bir şahıs gelirse bilginiz olsun tamam” şeklinde bir kayıt bulunuyor.

Ailenin avukatı: Bilgiler iddialarımızı kanıtlıyor

Rıza Bayram’ın ailesinin avukatı Yılmaz Talay; “Soruşturmada yoğun taleplerimiz neticesinde telsiz ve kamera kayıtlarına ulaştık. Bu bilgiler geçmişte sunduğumuz iddiaların kanıtı niteliğinde. Bir ihmal ya da bir fail bulunuyor kanaatimizce. Her ne hikmetse eylemci bir anda buhar oluyor. Rıza Bayram dosyasında yürütülecek etkin bir soruşturma neticesinde gerçeklerin ortaya çıkacağını düşünüyoruz” dedi.

Yanıt bekleyen sorular

- Rıza Bayram’ın peşinden giden kırmızı montlu sivil polis kim?

- Silah bu polis tarafından mı ateşlendi?

- Nehrin kenarına atılan nesne ve ardından yükselen duman neyi ifade ediyor?

- TOMA bu andan sonrasını kaydetmeden neden alandan ayrıldı?

- Polis anonsuna rağmen niçin ırmakta arama yapılması için ailenin talebi beklendi?

Evrensel, Rıza Bayram’ın şüpheli ölümüyle ilgili daha önce de şu iddiaları manşetten vermişti:

* Irmaktan çıkarılan ve bizzat görüntülediğimiz Rıza Bayram’ın kafasındaki darp izi nasıl oluştu?

* Kardeş Mehmet Bayram, abisinin yüzmeyi bilmediğini ifade etti. Bayram, polisten kaçarken yüzme bilmediği halde ırmağa nasıl girdi? Ya da nasıl girmeye zorlandı?

* Morga giren ve teşhis işlemini yapan kardeş, 5 gündür suda kaldığı söylenen Bayram’ın cesedinin şişmediğini ifade etti. Bu gözlem doğru mu?

Konuyla ilgili polis, elinde herhangi bir kayıt olmadığını iddia etmişti.