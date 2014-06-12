Lice protestosu için Diyarbakır’a gidecek Alperenler’e uyarı!

Alperen Ocakları Eğitim Kültür Ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Serkan Tüzün, Diyarbakır’daki askeri üstteki Türk bayrağının göstericiler tarafından indirilmesini protesto etmek için bölgeye gitmeye karar verdi.

Tüzün ve beraberindekiler bugün (12haziran 2014) saat 16.00’da Bingöl’de olacaklar ve şehirde Cuma namazı kıldıktan sonra, 13 Haziran’da konvoy halinde Diyarbakır 2. Hava Komutanlığına hareket edecekler. Tüzün, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazıda, “İndirilen bayrağımızı Lice'de dalgalandırmak için Alperenlerle beraber cuma günü Bingöl’den Lice’ye doğru hareket edeceğiz. gazamız mübarek olsun” ifadesini kullandı.

Serkan Tüzün'ün hayranları tarafından yönetilen sosyal medya hesabından programla alakalı olarak altı maddelik bir bildiri yayınladı ve bölgeye gelecek partililer, “yaşanabilecek olumsuz gelişmelerin önüne geçebilmek adına” kendi başlarına hareket etmemeleri konusunda uyarıldı.

Serkan Tüzün’ün hayranları tarafından yönetilen sosyal medya hesabından paylaşılan 6 maddelik bildiri: