Lice kaymakamlığı Türkçe ve Kürtçe bayram mesajı yayınladı

Diyarbakır’ın Lice İlçesi Kaymakamı Tunahan Efendioğlu, kaymakamlığın resmi internet sitesinden bayram mesajını Türkçe'nin yanı sıra Kürtçe de yayınladı. Efendioğlu mesajında, "Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder; mutlu; huzur dolu günler temenni ederim" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ramazan Yavuz'un haberine göre, Diyarbakır'ın adı uyuşturucu tarlalarıyla gündem gelen ilçesi olan Lice'nin Kaymakamı Tuhanan Efendioğlu, vatandaşlara yönelik kaymakamlığın resmi internet sitesinde kurban bayramı mesajını Türkçe ve Kürtçe yayınladı. Türkçe "Değerli vatandaşım" diye başlayan Kaymakam Efendioğlu bayram mesajında, "Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı, hüznümüzü, acımızı yalnızlığımızı ve geleceğimizi paylaştığımız; sevgi ve saygının perçinlendiği, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği; Millet olma şuurunun şekillendiği; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder; mutlu; huzur dolu günler temenni ederim" dedi.

Kaymakam Efendioğlu'nun Kürtçe yayınladığı mesajında Demokratikleşme Paketi ile kullanımına izin verileceği söylenen ê, w, q, x harfleri de kullanıldı.