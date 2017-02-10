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Lice Belediyesi'ne de kayyım atandı

Diyarbakır Valiliği'nin İçişleri Bakanlığı onaylı kararının ardından DBP'li Belediye Eş Başkanı Rezan Zuğurli ve Kadri Bayram'ın yerine kayyım atandı

10 Şubat 2017 16:56

Diyarbakır Lice'de dün düzenlenen polis baskınının ardından belediyeye ilçe kaymakamı kayyım olarak atandı.

DBP'li Lice Belediyesi'ne dün baskın yapılmasının ardından aramalar sabaha kadar sürdü.

Belediyede kimsenin olmadığı saatlerde baskın yapan polis, belediye binası ve Lice Kaymakamlığı’nın etrafını bariyerlerle çevirdi.

Sabah saatlerinde belediyeye gelen çalışanlar da, polisler tarafından “İçeride arama var” denilerek geri çevrildi.

Yapılan hazırlığın ardından Lice Kaymakamı Sinan Başak'ın kayyım olarak atandığı açıklandı. Diyarbakır Valiliği'nin İçişleri Bakanlığı onaylı kararının ardından DBP'li Belediye Eş Başkanı Rezan Zuğurli ve Kadri Bayram'ın yerine kayyım atandı.

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