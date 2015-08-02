Lice Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı

Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde 30 Temmuz’da yapılan operasyonda, 5 kişiyle birlikte gözaltına alınan Lice Belediye Başkan Yardımcısı DBP’li Harun Erkuş tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ile Lice Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin ortak yürüttüğü operasyon kapsamında, Lice’de çok sayıda adrese baskınlar düzenlendi.



Yapılan ev aramalarında Lice Belediye Başkan Yardımcısı Harun Erkuş, Yaşar Aslan, Abdullah Hocaoğlu, Tekin Sonsuz, Hanifi Gülen ve Rıza Ekinci gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişi, sorgularının ardından dün nöbetçi savcılığa sevk edildi.



Tutuklanmaları talebiyle nöbetçi 2’inci Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan şüphelilerden Lice Belediye Başkan Yardımcısı Harun Erkuş ile Abdullah Hocaoğlu, tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, 4 kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.