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Yaşam

LİBYA'YA TIBBİ VE İNSANİ YARDIM ANKARA (A.A)

04 Mayıs 2011 15:57

-LİBYA'YA TIBBİ VE İNSANİ YARDIM  ANKARA (A.A) - 04.05.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bugün yaklaşık 11.5 ton ağırlığındaki tıbbi ve insani yardım malzemesinin askeri kargo uçağı ile Libya'ya gönderildiğini bildirdi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, Libya'da yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle bölgeye yapılan insani yardım faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Başkanlığımız koordinasyonunda; Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Kızılay ile yapılan işbirliği çerçevesinde, bugün yaklaşık 11.5 ton ağırlığında tıbbi ve insani yardım malzemesi askeri kargo uçağı ile Libya'ya gönderilmiştir. Yardım malzemelerini Bingazi Havalimanı'na bırakacak olan uçağın bugün akşam saatlerinde Ankara'ya dönmesi planlanmıştır. Bugüne kadar Başkanlığımız koordinasyonunda, Libya'ya yaklaşık 2 bin ton ağırlığında, 10 milyon TL tutarında insani yardım malzemesi gönderilmiştir.''

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