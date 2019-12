-LİBYA'YA OPERASYONUN BAŞINDAN BU YANA YAŞANANLAR TRABLUS (A.A) - 20.03.2011 - Fransa, İngiltere ve ABD, BM kararı çerçevesinde Libya'ya karşı dün akşam operasyon başlattı. Operasyonun başından bugün öğlen saatlerine kadar sırasıyla şu gelişmeler yaşandı: - Fransa, dün TSİ 18.45'te Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin zırhlı araçlarını bombaladı. - ABD Başkanı Barack Obama, uçuşa yasak bölgenin oluşmasına katkı için Libya'nın hava savunma tesislerine Tomahawk füzeleri atılacak sınırlı bir askeri harekata izin verdi. - İngiliz güçleri harekete geçti. ABD ve İngiltere Libya'daki hedeflere 110 füze fırlattı. - Libyalı bir yetkili, "barbarca saldırı"dan söz etti, çok sayıda can kaybı ve önemli maddi hasar olduğunu söyledi. - Hava saldırılarının Almanya'daki Amerikan genel karargahından koordine edildiği açıklandı. - Libya televizyonu bir Fransız uçağının düşürüldüğünü iddia etti, Fransa yalanladı. - Kaddafi, Akdeniz'de askeri ve sivil hedeflere saldırı tehdidinde bulundu. - Libya, BM Güvenlik Konseyinin acilen toplanmasını istedi. -BUGÜNKÜ GELİŞMELER- - Libya yönetimi, kaçak göç konusunda Avrupa ile işbirliğini kesti. - El Cezire televizyonu, dört çalışanının Trablus'ta gözaltına alındığını bildirdi. - Afrika Birliğinin Libya ile ilgili komitesi ateşkes çağrısında bulundu. - Libya, dünkü bombardımanda 48 kişinin öldüğünü açıkladı. - İngiliz Tornado uçakları da gece hava saldırılarında bulundu, Libya'nın hava savunma sistemleri ateş açtı. - Çin ve Hindistan, operasyon başlatılması dolayısıyla "üzüntülerini" dile getirdi, Japonya destek oldu. - 8 İtalyan, 2 Hindistanlı ve bir Ukraynalı'dan oluşan İtalyan römorkörü mürettebatının silahlı kişiler tarafından Trablus Limanı'nda alıkondukları belirtildi. - Günün ilk ışıklarıyla bombardımanın durduğu bildirildi. - Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle, Toulon'dan Libya'ya hareket etti. - Libya lideri Muammer Kaddafi, televizyonda yayımlanan konuşmasında, Batılılara meydan okuyarak, sonuna kadar savaşacakları mesajını verdi. - Fransa, Libya üzerinde hava operasyonlarının devam ettiğini açıkladı. - Amerikan B-2 uçaklarının Libya'da önemli bir üsse 40 bomba attığı bildirildi. -MULLEN: ''MUHALİFLERE SALDIRILAR DURDURULDU''- ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Mike Mullen, BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca Libya'da uçuşa yasak bölge uygulanmasının, operasyonlar sonucunda başarıyla başlatıldığını, operasyonlar sayesinde ayrıca Libya Lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin, muhaliflere saldırılarının durdurulduğunu söyledi. NBC'nin "Meet the Press" programında soruları yanıtlayan Mullen, operasyonun amacının, BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanmasıyla sınırlı olduğunu, Kaddafi'yi devirmek gibi bir hedefinin bulunmadığını söyledi. Mullen, Kaddafi'nin kendi geleceği için "gereken kararları almak zorunda kalacağını" ifade etti. Libya uçaklarının artık havalanmadıklarının görüldüğünü, operasyonlarda Libya'nın hava savunma sistemlerinin de büyük ölçüde devre dışı bırakıldığını kaydeden Mullen, "24 saat içerisinde operasyon önemli derecede gelişmeler sağladı, Kaddafi güçleri Bingazi'de durduruldu" dedi. Mullen, Kaddafi güçlerinin kimyasal silah kullandığına dair bir belirti olmadığını da ifade etti. Mullen ayrıca, koalisyon güçlerinin operasyonları sonucu sivil kayıp meydana geldiğine dair bir bilginin ulaşmadığını kaydetti. ABD'nin, Bahreyn'deki gelişmeleri de izlediğini belirten Mullen, buna karşın, "her ülke farklı" dedi. -PAPA 16. BENEDİKTUS'TAN ÇAĞRI- Papa 16. Benediktus, askeri ve siyasi liderlerden Libya'daki sivillerin güvenliğinin dikkate alınmasını istedi. BM onayıyla yapılan askeri müdahale konusunda yaptığı ilk açıklamada, askeri ve siyasi liderlerden Libya'daki sivillerin acil durum yardımına erişmelerinin güvence altın alınmasını isteyen Papa, savaşın kendisinde ''büyük korku ve dehşet yarattığını'' söyledi. Papa, geleneksel Pazar duası sırasında yaptığı konuşmada hangi ülkelerin askeri ve siyasi liderlerine seslendiği konusuna ise değinmedi. Vatikan şimdiye kadar gerilimin tırmandığı Libya ve Muammer Kaddafi'ye yönelik askeri güç kullanılmasına yetki verilmesi konularında, dikkati çekecek ölçüde sessiz kalmayı tercih ediyordu. -BİNGAZİ YAKININDA ONLARCA ARAÇ TAHRİP EDİLDİ- Libya'ya yönelik operasyonda bugün Bingazi yakınında onlarca askeri aracın tahrip edildiği bildirildi. Bölgedeki AFP muhabirinin bildirdiğine göre, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlere ait, aralarında tankların da bulunduğu araçlar, Bingazi'nin batısında bu sabah bombardımana maruz kaldı. Bingazi'nin 35 kilometre batısına düşen bölgede tahrip edilen tanklar, yanmış toplar ve paralı askerlerin cesetlerinin görüldüğü ifade edildi. Libya'daki muhalif kaynaklar, Fransız uçaklarının bu bölgedeki bombardımanının yaklaşık iki saat sürdüğünü söylediler. -ABD SAVAŞ UÇAKLARINDAN KARA BİRLİKLERİNE SALDIRI- ABD Savaş uçaklarının bugün erken saatlerde Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı kara birliklerine saldırı düzenlediği bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, elektronik savaş sistemleri taşıyan uçaklar desteğindeki Amerikan savaş uçaklarının Kaddafi'nin kara birlikleriyle Libya hava savunmasına saldırı düzenledikleri belirtildi.