-LİBYA'YA OPERASYON WASHINGTON/LONDRA (A.A) - 22.03.2011 - ABD'li yetkililer, ilerleyen günlerde daha fazla Arap ülkesinin, Libya'da uçuşa yasak bölge tesisine yönelik operasyonlara katılmasının beklendiğini belirtiyor. Reuters'ın haberine göre Amerikalı bir yetkili, NATO dışı ülkelerin operasyona dahil olurken, NATO'nun imkanlarından nasıl yararlanılabileceğinin bir mekanizmasının bulunabileceğinden, ABD'nin emin olduğunu belirtti. Türkiye konusuna değinen adı açıklanmayan bir yetkili, Türkiye'nin uçuşa yasak bölge tesis edilmesine ilişkin operasyonlarda NATO'nun konumuna ilişkin kaygılarının "büyük ölçüde giderildiğini" savundu. Yetkili, Türkiye'nin NATO ile ilgili çekincelerinin anımsatılması üzerine, "Türklerin daha önce gündeme getirdikleri soruların büyük ölçüde karşılık bulduğuna inandığını" belirtti. Öte yandan İngiltere Başbakanı David Cameron'ın ofisinden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın, BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'da uçuşa yasak bölge tesis edilmesi kararının uygulanmasına yönelik olarak düzenlenen askeri operasyonlara "güçlü bir destek verdiği" belirtildi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Suud'un bugün Londra'da Cameron ile görüştüğü kaydedildi.