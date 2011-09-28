-Libya'ya heyet gidecek İSTANBUL (A.A) - 28.09.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''Sanıyorum önümüzdeki 10-15 gün içinde bir ticaret ve müteahhitlik heyeti ile birlikte Libya'da önemli bir ziyaret gerçekleştireceğiz'' dedi. Çağlayan, İstanbul Finans Zirvesi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, son 7 yıldır Türkiye'deki döviz rakamlarının herkesçe görüldüğünü, TL'nin aşırı değerlenmesi kadar aşırı değer kaybetmesinin de ekonomi açısından istenen durumlar olmadığını söyledi. Avrupa'da yaşanan krizde tedbir almakta geciken Avrupa'da Almanya ve Fransa'nın belirleyici konumda olduğunun altını çizen Çağlayan, AB ülkeleri ve IMF'nin alacağı, vereceği somut kararların büyük önem taşıdığını ifade etti. Yunanistan Hükümetinin bu konuda alacağı somut önerilerle beraber bu işin düzelme seyrine girmesi gerektiği temennisinde bulunan Çağlayan, şöyle devam etti: ''Bu, çok kolay, çok çabuk çözülecek bir problem gibi gözükmüyor. Avrupa ekonomisi bir dönem daha bu sıkıntıları yaşamaya devam edecektir. Bugün yaşanan aslında bir ekonomik tsunamidir. Bugün yaşanan, dünyada 2008'de ABD'de konut piyasasında başlayan krizin hala Avrupa'da devam ettiğinin göstergesidir. Sayın Başbakanımızın 2009 yılında söylemiş olduğu, 'küresel kriz Türkiye'yi teğet geçecek' ifadesi bugün Türkiye tarafından, dünya tarafından tescil edilmiştir. Bakın Avrupa'nın birçok ülkesinde hala kriz devam ederken, bugün Türkiye şükürler olsun, bir taraftan işsizliğini yüzde 9,2'ye kadar düşüren, ilk yarıda yüzde 10,2 büyüme gerçekleştiren dışarıdan doğrudan sermaye girişlerini alan önemli bir ülke haline gelmiştir.'' Çağlayan, Libya ile ilgili bir soru üzerine, Libya'nın çeşitli ülkelerdeki bankalarda yaklaşık 170 milyar dolar nakit parası bulunduğunu hatırlattı. BM'nin aldığı karar ve yaptığı uygulama neticesinde Libya devletinin artık bu paranın kendilerine verilmesini istediğini belirten Çağlayan, şöyle devam etti: ''Çünkü Libya'nın yeniden altyapı ve üst yapı yatırımlarına ihtiyacı var. Gıda konusunda ciddi alımlara ve desteklere ihtiyaç var. Bugün Libya devletinin 168 milyar dolar parasını bloke eden bu Avrupa'nın güya medeni ülkeleri, bu paraları kendileri kullanıyor. Bunlardan elde etmiş oldukları nemaları hiçbir şekilde Libya devletine ve halkına vermeden topu taca çıkartıyorlar. Yani zaman kazanmaya çalışıyorlar. Çünkü bu 168 milyar dolar bir kaldıraç etkisiyle 1 trilyon dolarlık bir kredi pastasını oluşturan bir yapıya sahiptir. Libyalılar'ın alın teri olan bu paralar geri verilmeli.'' Libya devletinin Türkiye'de son derece az parası olduğunu bildiren Çağlayan, ''Ki biz bırakın bu paranın geri verilmesini, biliyorsunuz en zor zamanlarında Libya'daki kardeşlerimize sıkıntılarının bertarafı için 300 milyon dolarlık finansman desteği verdik. 100 milyon doları geçen bayramda nakit olarak bizzat Libya'ya götürerek oradaki insanlara verdik'' dedi. Libya'da ulusal geçici konseyin kurulduğunu anımsatan Çağlayan, yapılan temasları hatırlattı. Türkiye'nin Libya'ya olan ilgisinin halen sürdüğünü de ifade eden Çağlayan, Libya'nın yeniden yapılanmasında Türkiye'nin önemli rol üstleneceğini anlattı. Bu konuda Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla başlayan çalışmalara değinen Çağlayan, Libya'da 8 ayrı şehirdeki okulların onarımlarına başlayacaklarını, hastanelerin onarımlarının da devam ettiğini söyledi. Çağlayan, ''Sanıyorum önümüzdeki 10-15 gün içinde de bir ticaret ve müteahhitlik heyeti ile birlikte Libya'da önemli bir ziyaret gerçekleştireceğiz'' dedi. Küresel ekonomide durgunluk yaşanırken Türkiye'nin büyümesine ilişkin bir soruyu da Çağlayan, şöyle cevapladı: ''Türkiye son derece güçlü ve dinamik bir ülke. Bir taraftan iç pazarıyla büyürken bir taraftan da ihracatı artan ve gelişen bir ülke. Bu yıl dünyadaki birçok olumsuzluğa ve Avrupa pazarında yaşanan birçok sıkıntıya rağmen ihracatımızda bir Cumhuriyet tarihi rekoru kıracağız. Bu yıl ihracatımız 135 milyar dolar seviyesinde olacaktır.''