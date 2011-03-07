-LİBYA'YA EK İNSANİ YARDIM WASHINGTON (A.A) - 07.03.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Muammer Kaddafi güçleri ile muhalifler arasında çatışmaların tırmandığı Libya'ya, ek 15 milyon dolar insani yardım gönderileceğini bildirdi. Ziyaret için Washington'da bulunan Avustralya Başbakanı Julia Gillard ile birlikte Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Obama, Libya'da şiddetten kaçan kişilerin tahliyesi ile uluslararası ve sivil toplum örgütlerinin yardımlarına destek için 15 milyon dolar daha yardım gönderilmesini onayladığını söyledi. Libya'dan kaçan çoğu yabancı işçi 200 bini aşkın kişinin yığıldığı Tunus sınırında insani kriz olduğu haber veriliyor. Kaddafi rejimine karşı ABD ile BM yaptırımlara başlamıştı. Washington'ın, geçen ay Libya'ya ilk olarak 10 milyon dolar insani yardım gönderdiği kaydedildi. Obama, Beyaz Saray'daki basın toplantısının başında, Washington ile NATO'daki müttefiklerinin, Libya'daki şiddete askeri bir yanıtı değerlendirdiğini söylemişti. ABD'nin, "kabul edilemez" bir şiddetle karşı karşıya bulunduğu sırada Libya halkının yanında olacağını kaydeden Obama, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin, yandaşlarıyla birlikte ülkedeki şiddetten sorumlu tutulacağını da ifade etmişti. Obama konuşmasında, "Albay Kaddafi'nin çevresindekilere açık bir mesaj göndermek istiyorum. Bundan sonra nasıl hareket edecekleri kendi tercihleri. Herhangi biçimde şiddetin sürmesinden sorumlu tutulacaklardır" dedi.