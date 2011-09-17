-Libya'ya 22 ton gıda malzemesi gönderildi ANKARA (A.A) - 17.09.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Libya'ya 2 adet askeri kargo uçağı ile yaklaşık 200 bin TL tutarında, acil tüketime yönelik 22 ton gıda malzemesi gönderildiğini bildirdi. AFAD'tan yapılan açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya ziyareti sırasında Misrata bölgesinde yer alan Beni Velid şehrinde yaklaşık 10 bin kişinin mahsur kaldığı ve acil gıda ihtiyacı bilgisinin alındığı vurgulandı. Açıklamada, Erdoğan'ın, düzenlediği basın toplantısında, mahsur kalan Libya vatandaşlarına en geç 17 Eylül 2011 tarihinde insani yardım malzemesi ulaştıracağını açıkladığı belirtildi. Başkanlığın, Genelkurmay, Dışişleri ve Kızılay ile yürüttüğü koordinasyon sonucu Libya'ya 2 adet askeri kargo uçağı ile yaklaşık 200 bin TL tutarında acil tüketime yönelik 22 ton gıda malzemesi gönderildiği ifade edildi. Yardım uçaklarının Misrata bölgesinde yer alan Beni Velid şehrinde havaalanı bulunmaması nedeniyle gıda malzemelerini havadan paraşütle atılacak şekilde Libya vatandaşlarına ulaştırılacağı, acil ihtiyaç durumunun sürmesi durumunda acil insani yardım faaliyetlernin kesintisiz süreceği vurgulandı.