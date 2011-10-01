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Dünya

Libya'nın yeni yönetimine uyarı TRABLUS (A.A)

01 Ekim 2011 15:23

-Libya'nın yeni yönetimine uyarı TRABLUS (A.A) - 01.10.2011 - İnsan Hakları İzleme Örgütü, Libya'nın yeni yönetimi Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) yöneticilerinden keyfi tutuklamalara ve mahkumlara kötü muameleye son verilmesini istedi. Merkezi New York'ta bulunan insan hakları kuruluşu yayımladığı açıklamada, Trablus'ta 20 ceza ve tutukevini gezdiklerini, 53 mahkumla mülakat yaptıklarını belirterek, "Altı cezaevinde görüştüğümüz mahkumlar, kötü muameleye maruz kaldıklarını, dayak yediklerini ve elektrik verildiğini anlattılar. Aralarından bazıları suçlamalarına kanıt olarak vücutlarındaki yaraları gösterdiler. Mahkumların hiçbiri hala hakim önüne çıkarılmadı" ifadesini kullandı. Öncelikli bir hedef olması için gerekli önem verilmemesine karşın UGK'nın uluslararası destekle bir an önce tüm mahkumların sorununu çözebilecek bir adli sistemi hayata geçirmesi gerektiğini belirten örgüt, eski lider Muammer Kaddafi'nin ağustos sonunda devrilmesinden bu yana binlerce kişinin tutuklandığını, bunların çoğunu, Kaddafi yanlılarının yanında savaşmakla suçlanan siyahi Libyalılar ile Sahra Altı Afrikalılar olduğunun altını çizdi. Örgüt, Trablus'taki cezaevlerinin kapasitesini çok aştığını ve ikmallerinin yetersiz olduğunu vurgulayarak, UGK yöneticilerinin, askeri sorumlular, yerel yetkililer, polis ve adalet bakanlığıyla işbirliği halinde bu sorunu çözmesi gerektiğini kaydetti.

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