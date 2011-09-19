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Dünya

Libya'nın yeni hükümetini ilk Erdoğan mı öğrendi?

UGK Başkanı Mahmud Cibril’in, Başbakan Erdoğan ile Trablus’ta cuma namazı kılarken taşıdığı bir belge görüntülendi.

19 Eylül 2011 03:00



T24- UGK Başkanı Mahmud Cibril’in, Başbakan Tayyip Erdoğan ile Trablus’ta cuma namazı kılarken taşıdığı bir belge, zarftan çıkardığı kısa süre içinde görüntülendi.



Hürriyet'in haberine göre, Libyalı fotomuhabir Muhammed Madi’nin blogunda yayınladığı belgede, yeni yönetimin bakanlar kurulu taslak listesi var. Belgede bazı bakanlıklar için birkaç alternatif isim yazıldığı görülüyor.


UGK’nın iki numarası olan, mevcut yürütme kurulunun başındaki Mahmud Cibril’in ismi hem başbakanlık, hem de dışişleri bakanlığı hanelerinde mevcut. Sürpriz isimler arasında, Dışişleri Bakanı olarak Kaddafi’nin eski BM Büyükelçisi Abdürrahman Şalgam’ın atanması var.


Aslında yeni hükümetin dün resmen açıklanması bekleniyordu, fakat muhtemelen bu sızıntı yüzünden karar ertelendi. Yeni lider Mustafa Abdülcelil’in yarın BM Genel Kurul’u sırasında listeyi ABD Başkanı Barack Obama ile de paylaşacağı öğrenildi.



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