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Dünya

LİBYA'NIN HAVA GÜCÜ İMHA EDİLDİ GIOIA DEL COLLE (A.A)

23 Mart 2011 19:55

-LİBYA'NIN HAVA GÜCÜ İMHA EDİLDİ GIOIA DEL COLLE (A.A) - 23.03.2011 - İngiliz Tümgeneral Greg Bagwell, ittifak güçlerinin Libya hava gücünü imha ettiğini belirtti. Tümgeneral Bagwell, İtalya'nın güneyinde, İngiliz jetlerinin konuşlandığı hava üssünden yaptığı yazılı açıklamada, koalisyon uçaklarının Libya hava sahasında rahatlıkla uçabildiğini ve sivil nüfusu tehdit ettikleri yerlerde Libya kara birliklerine saldırı düzenlediğini söyledi. İngiliz Generali, Libya hava kuvvetlerinin artık bir savaş gücü olarak var olmadığını, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin hava savunma sistemiyle komuta ve kontrol ağlarının, ittifak güçlerinin Libya'da neredeyse çekinmeden uçacağı kadar hasar gördüğünü ifade etti. Tümgeneral Bagwell, koalisyon güçlerinin komuta yapısında "bazı değişiklikler" beklediğini, ancak operasyonun sorunsuz devam edeceğini de kaydetti.

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