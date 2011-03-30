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Dünya

Libya'nın BM temsilcisi Nikaragua

Nikaragua, ABD'nin temsilcilerine vize vermediği Libya'yı BM'de temsil edeceğini açıkladı.

30 Mart 2011 03:00

T24 - Nikaragua, ABD'nin temsilcilerine vize vermediği Libya'yı BM'de temsil edeceğini açıkladı.

Nikaragua'nın Amerikan hükümetlerini sert bir şekilde eleştiren eski Dışişleri Bakanlarından Miguel D'Escoto Brockmann'ın Libyalı diplomat Ali Abdüsselam Treki'nin yerine Libya'yı BM'de temsil edeceği bildirildi.

Libya lideri Muammer Kaddafi ile yakın ilişkileri bulunan Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega hükümetinin, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a, Libya'yı temsil etme kararını mektupla ilettiği belirtildi.

Nikaragua hükümetinin yaptığı açıklamada, D'Escoto'nun, "Libyalıların egemenlik haklarına saygı gösterilmesini sağlamak amacıyla yürüttükleri diplomatik mücadeleye destek vermek için BM'nin merkezinin bulunduğu New York'a gittiği" ifade edildi.

D'Escoto, ABD'nin eski Başkanı Ronald Reagan için "halkımın kasabı" demişti.

Bazı Batı medyası, Kaddafi'nin çocuklarının, babalarından Nikaragua'ya sürgüne gitmesini istediğini yazmıştı. Ortega da destek için Kaddafi'yi geçen ay defalarca aramıştı.


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