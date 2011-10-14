Libya'nın başkenti Trablus'ta çatışma

T24

NATO: Kaddafi güçlerinin direnci şaşırttı



Uluslararası haber ajansı Reuters'ın haberine göre, sayıları 20 ile 50 arasında değişen Kaddafi taraftarları, başkent Trablus'ta yerleşim birimlerine saldırı düzenledi.Ulusal Geçiş Konseyi güçleriyle, Kaddafi taraftarlarının Ebu Salim mahallesindeki saldırısı devam ediyor. Çatışmalarda ağır makineli tüfeklerin kullanıldığı belirtildi.Görgü tanıkları, Kaddafi taraftarlarının günün erken saatlerinde Ebu Salim mahallesine gelerek, Kaddafi lehine sloganlar attığını ifade etti.NATO sözcüsü Oana Lungescu ise Libya operasyonunun başlangıcı gibi sona erdirilmesinin de siyasi karar olacağını belirterek askeri makamların değerlendirmelerine dayanılarak şartlar olgunlaştığında bu kararın BM ve Libya'daki Ulusal Geçiş Konseyi'yle koordinasyon içinde Kuzey Atlantik Konseyi'nce alınacağını kaydetti.Lungescu, çatışmalarda sona yaklaşıldığı bir dönemde Ulusal Geçiş Konseyi'ne teenniyle hareket ederek misilleme ve intikamdan kaçınmaları çağrısında bulundu.