Libya'nın başkenti Trablus'ta çatışma

T24 - Libya'da Ulusal Geçiş Konseyi güçleri, devrik lider Muammer Kaddafi'nin doğum yeri Sirte'yi almak için yoğun mücadele verirken, başkent Trablus'ta çatışma çıktı.NATO'nun Libya operasyonu sözcüsü Albay Roland Lavoie, Libya'daki büyük resmi değiştirme şansı olmayan ve ikmal yolları kapanan Kaddafi güçlerinin direnişinin ''hem askeri hem de siyasi açıdan şaşırtıcı olarak nitelendirilebileceğini'' söyledi.
Uluslararası haber ajansı Reuters'ın haberine göre, sayıları 20 ile 50 arasında değişen Kaddafi taraftarları, başkent Trablus'ta yerleşim birimlerine saldırı düzenledi.
Ulusal Geçiş Konseyi güçleriyle, Kaddafi taraftarlarının Ebu Salim mahallesindeki saldırısı devam ediyor. Çatışmalarda ağır makineli tüfeklerin kullanıldığı belirtildi.
Görgü tanıkları, Kaddafi taraftarlarının günün erken saatlerinde Ebu Salim mahallesine gelerek, Kaddafi lehine sloganlar attığını ifade etti. NATO: Kaddafi güçlerinin direnci şaşırttı
NATO sözcüsü Oana Lungescu ise Libya operasyonunun başlangıcı gibi sona erdirilmesinin de siyasi karar olacağını belirterek askeri makamların değerlendirmelerine dayanılarak şartlar olgunlaştığında bu kararın BM ve Libya'daki Ulusal Geçiş Konseyi'yle koordinasyon içinde Kuzey Atlantik Konseyi'nce alınacağını kaydetti.
Lungescu, çatışmalarda sona yaklaşıldığı bir dönemde Ulusal Geçiş Konseyi'ne teenniyle hareket ederek misilleme ve intikamdan kaçınmaları çağrısında bulundu.